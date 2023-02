Viaja a València el universo de ‘La Casa del Dragón, el Legado Targaryen’

Aterriza en Centro Comercial Arena, del 9 al 18 de febrero, 'La Casa del Dragón, El Legado Targaryen', una experiencia única, inolvidable y gratuita, de la mano de HBO Max y Vodafone, con la que te adentrarás en los entresijos de la serie y descubrirás elementos icónicos de la familia Targaryen mientras ganas estupendos premios demostrando que eres un auténtico fan del universo creado por George R.R. Martin.

Esta exhibición experiencial tiene como único y exclusivo punto de encuentro en València el Centro Comercial Arena y en ella podrás conocer algunos de los elementos más representativos de la serie, sacarte fotos espectaculares e, incluso, conseguir regalos solo por demostrar tus conocimientos con respecto a la producción de HBO Max.

Cinco espacios icónicos

La experiencia inmersiva ‘La Casa del Dragón, el Legado Targaryen’ cuenta con cinco espacios icónicos de los que disfrutar:

‘El Nido del Dragón’, donde contemplarás los doce huevos de dragón y podrás hacerte una foto con el animal mitológico para el que estás destinado.

‘Los Restos de Balerion’, un espacio protagonizado por una réplica a tamaño real del cráneo de este célebre dragón, la última criatura en ver el reino de Valyria durante su apogeo y a la que podrás presentar tus respetos.

‘El Trono de Hierro’, un imponente sitial en el que los fans de la serie, tras rendir pleitesía a los dragones y ganarse su confianza, podrán sentarse y reclamar, con ello, su dominio sobre Poniente.

‘Fuego y Sangre’, donde tendrás la oportunidad de dar un paso hacia adelante, rodearte de las llamas para sentirte un verdadero Targaryen y ser la envidia de todos en las redes sociales con tus espectaculares fotos.

‘El Juego’, un espacio hecho para incitar a los visitantes a demostrar sus expertos conocimientos sobre ‘La Casa del Dragón’ y poder llevarse recompensas como auriculares inalámbricos y relojes inteligentes.

Además, quienes acudan a vivir esta experiencia única, ofrecida por HBO Max y Vodafone, entrarán en el sorteo de un teléfono inteligente solo por completar y validar el Pasaporte al visitar cada una de las cinco zonas de la exhibición, así como otro concurso de libros, posters y figuras de la serie a través de las redes sociales del centro comercial.

Los horarios de ‘La Casa del Dragón, el Legado Targaryen’ en el Centro Comercial Arena, del 9 al 18 de febrero, serán de lunes a jueves, de 17:30 a 21:30 horas; viernes, de 16.30 a 21.30 horas, y sábados, de 10.30 a 14 horas y de 16 a 21.30 horas.

La experiencia de HBO Max y Vodafone recorre España hasta marzo y ya cuenta para su exhibición con ciudades confirmadas como Zaragoza, Sevilla, Madrid, Valencia, Asturias, Barcelona y Valladolid. Conoce toda la información sobre esta actividad en su página web.

Una serie repleta de ‘fuego y sangre’

Basada en Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, la serie ‘La Casa del Dragón’, ambientada 200 años antes de los hechos de Juego de Tronos, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El drama original de HBO de diez episodios, que se estrenó en España el pasado 22 de agosto en HBO Max, se ha convertido en el título más visto en los servicios SVOD de HBO en nuestro país, superando la temporada ocho de Juego de Tronos, y ha sido renovada por una segunda temporada.

Todos los episodios de la primera temporada de La Casa del Dragón están disponibles en HBO Max con Vodafone TV. HBO Max está incluido en los packs de Vodafone TV Seriefans y Serielovers, así como en las tarifas ‘Vodafone One Ilimitada Dúo’ y ‘Vodafone One Hogar Ilimitable’. La tienda Vodafone de Arena contará, además, con una oferta especial de la tarifa Vodafone One Ilimitada Max con HBO Max.

