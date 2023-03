El rey del rock visitará València el próximo 25 de marzo. Lo hará con temas tan sumamente conocidos como Jailhouse Rock, Can’t Help Falling in Love o Suspicious Mind, que harán bailar a los valencianos y valencianas. Sí, Elvis Presley murió hace 46 años pero su legado sigue aún muy vivo gracias a la John Mencis Band, uno de los mejores tributos al rey del rock, que regresa a València para no dejar “a nadie indiferente”.

