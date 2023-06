Si eres de las personas que siempre acaban destrozando la tarta a la hora de cortar los trozos o lo pasa realmente mal cuando cada pedazo sale de un tamaño.... este truco es para ti. Todos sabemos que no hay nada más satisfactorio que parte un pedazo perfecto de tarta... lograr una división perfecta del pastel con trozos iguales y sin romper nada de la decoración.... y todos sabemos que salvo profesionales el resultado es siempre el mismo: pedazos cada uno de un tamaño y trozos que se pegan en el cuchillo y acaban cayéndose de camino al plato.

Lo cierto es que cortar un pastel de forma profesional está al alcance de profesionales o personas con experiencia. Si no es tu caso no te preocupes porque no estás solo... De hecho se ha puesto de moda un truco para partir las tartas que va camino de convertirse en el nuevo indispensable de las fiestas.

Y es que no puede ser más sencillo. No necesitas cuchillo, ni platos ni tampoco sufrir por saber por dónde cortar. Además, es un método mucho más limpio porque es imposible que el trozo de tarta acabe en el suelo.

¿Cómo cortar la tarta sin cuchillo?

El truco se ha hecho viral en las redes sociales porque no puede ser más sencillo y útil a la vez. Solo se necesita una copa o un vaso. En lugar de cortar los trozos solo hay que presionar con el vaso o la copa invertidos para llenarlos con el trozo o porción de pastel deseado.

A diferencia de lo que ocurre con el corte tradicional, no hay que medir ni cortar con cuidado para que todas las porciones sean iguales. Además, es mucho más limpio y útil porque la copa o el vaso se convierten también en el recipiente donde comer el pastel en lugar del plato.