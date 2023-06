Quien crea que no es posible comer algo dulce y, además, adelgazar... se equivoca. Desde hace años muchas recetas tradicionales se están reinterpretando para hacerlas más saludables y además más fáciles. Se trata de una corriente cada vez más de moda que está consiguiendo actualizar el recetario tradicional con versiones más 'fit', con menos grasas, más proteínas y, en definitiva, que ayudan no solo a no engordar sino, hasta incluso, a adelgazar como parte de una dieta equilibrada y compensada.

Parece un milagro pero no lo es. En realidad se trata de reemplazar ingredientes por otros más adecuados a una dieta saludable. Además también se intenta simplificar los pasos y la receta para hacerla más sencilla y fácil. Son recetas ideales para cocinar rico en poco tiempo pensadas para gente joven que trabaja y que no quiere renunciar a una dieta sana, equilibrada y a una operación bikini saludable. Una de las recetas más buscadas y, en principio menos recomendables para perder peso, es la tarta de queso. ¿A quién no le gusta su textura y su sabor? Sin embargo, cómo conciliar el queso, la nata, los huevos y el azúcar con perder peso... Parece una misión imposible pero no. Cómo hacer 'cheesecake' de chocolate sin horno, paso a paso Ingredientes para hacer la tarta de queso fit 250 gramos de queso fresco

Un vaso de leche semidesnatada o desnatada

Edulcorante al gusto

10 láminas de gelatina neutra

Ralladura de limón Elaboración de la tarta de queso sin horno El proceso es muy sencillo y no necesita ni horno ni cazuela. En primer lugar mezcla el queso fresco con la leche en un recipiente compatible con el microondas (la mejor opción es usar el vaso de la batidora).

Mete la mezcla en el microhondas durante unos minutos hasta que se caliente la leche.

Al cabo de 2 minutos saca el recipiente del horno microondas y bate durante unos segundos para incorporar los trozos de queso fresco con la leche

Introduce otros 2 minutos la mezcla en el horno microondas para llegar casi a punto de ebullición

Mientras tanto hidrata la gelatina en agua

Añade edulcorante al gusto a la crema. Si es necesario y todavía quedan grumos bate durante unos segundos hasta conseguir una crema homogénea.

Añade la ralladura de limón y las hojas de gelatina hidratadas. Remueve para disolver la gelatina.

Listo. Solo falta verter la mezcla en uno o varios moldes y llevar a la nevera durante unas horas para que se endurezca. Una receta de tarta de queso llena de proteínas y muy versátil El resultado de esta receta es una tarta de queso con una textura muy sólida y un sabor muy agradable a cítrico. Además, al estar elaborada con leche desnatada o semidesnatada, prácticamente no tiene calorías y demás, es rica en proteínas de gran calidad biológica. Este hecho convierte a este postre en un plato idea para dietas de definición que buscan mantener la cantidad de músculo y perder grasa corporal.