Es probable que lo hayas probado alguna vez y no lo sepas. Se trata del bocadillo de moda del momento. No hay tiktoker que se precie que no haya llevado a su perfil una receta de esta sándwich viral. Las claves de su éxito se resumen en dos: es fácil de hacer y está riquísimo. No requiere grandes conocimientos de cocina y el resultado es siempre el mismo, un bocadillo sabroso, nutritivo y sano.

¿Qué ingredientes lleva el 'tunacado'? Pese a su nombre, este bocadillo tiene ingredientes que seguro tienes en casa o puedes encontrar en cualquier supermercado. Su nombre da algunas pistas. Tiene dos ingredientes principales: el atún en conserva (tuna, en inglés) y el aguacate (avocado, en inglés), de ahí el nombre de 'tunacado'. Y así es... no es nada más que un sándwich de atún y aguacate preparado y condimentado de una forma muy concreta. La receta definitiva de tarta de queso fácil, fit y que no engorda Ingredientes Una lata de atún en aceite vegetal o de girasol escurrido

Un par de cucharadas de mayonesa

Un aguacate en su punto cortado en láminas

Salsa pesto (se puede usar comercial o bien hacerla en casas con albahaca, queso, aceite y frutos secos)

Tomate fresco en láminas

Pan integral o de semillas Para montar el bocadillo solo hay que tostar el pan en la tostadora o la sartén y cuando esté listo proceder al montaje de los ingredientes. En primer lugar, extiende una capa de pesto, añade la mezcla del atún con la mayonesa y, por último, coloca el aguate en láminas y el tomate.