Aprovéchate del truco para ligar de los famosos: haz 'Untyping'

Si crees que ligar no va contigo o que eres una persona sin suerte para el amor quizá lo estés haciendo mal. No te preocupes. Le pasa a todo el mundo... hasta a los famosos. De hecho, han sido precisamente ellos, los famosos, quienes han puesto en práctica una nueva técnica para ligar y encontrar a la persona ideal. Aunque no lo parezca, el truco es muy sencillo: haz 'Untyping', o lo que es lo mismo... Da un giro de 180 grados a tu forma de ligar.

Bajo el nombre de 'Untyping' se esconde la nueva tendencia de moda para ligar. En realidad se trata de una huída hacia adelante. Si hasta ahora te ha ido mal con todas tus parejas o las personas con las que quieres empezar una relación o ligar te han dicho que no... quizá el problema no esté ni en ti sino en el enfoque. Todo el mundo tiene un 'tipo ideal' de persona deseada: alta o baja, rubia o morena... De forma instintiva desechamos candidatos o candidatas porque no se ajustan a ese perfil ideal y quizá ahí está el problema. Solo intentamos ligar con nuestras personas ideales y descartamos al resto y ahí es donde quizá esté la persona especial que nunca acabamos de conocer.

Aunque no lo parezca, todo el mundo ha pasado por una negativa amorosa. Incluso los famosos y son ellos los que han puesto de moda el 'Untyping'. Se podría traducir como “olvidarte de tu tipo”, y que consiste, básicamente, olvidarse de aquello de buscar solo personas que encajen en un determinado “tipo” y abrirse a conocer a gente que no tienen nada, o no mucho, que ver con nosotros. Porque si nunca conocemos a cierto tipo de personas, ¿cómo vamos a saber si nos gusta o no?

¿Cómo hacer 'Untyping'?

Muy fácil. Si hasta ahora siempre has intentando ligar con personas a las que , por ejemplo, les gustase el cine de acción o viajar, inténtalo a partir de ahora con quien prefiera el cine de ciencia ficción y quedarse en casa. El 'Untyping' puede aplicarse a cualquier faceta de la relación. Gustos personales, aspecto físico o aficiones.

El término ha se ha puesto de moda tras airearse en los medios de comunicación las relaciones entre personajes famosos que, a priori, no tienen mucho que ver.

Una de las principales ventajas del 'Untyping' es que al abrirse hacia otros perfiles puedes dar cabida a personas que jamás hubieras conocido. Conocer a personas con las que no tenemos nada en común hace que ampliemos nuestras horizontes y supone, de alguna forma, una manera de crecer como persona.

También es posible que romper ciertos límites te haga sentir más libre a la hora de conocer a nuevas personas y en tu vida en general.

Por otro lado, hacer 'Untyping' tiene sus riesgos. Conocer a gente tan diferente a nosotros puede tener consecuencias como, por ejemplo, generar conflictos por disparidad absoluta de caracteres.