Un espectáculo con 150 drones, que bailarán en el cielo al ritmo de la música, y el ya tradicional piromusical de final del festival con la música de los djs Víctor Pérez y Vicente Ferrer, los efectos multimedia de VFV Producciones y la pirotecnia de Vulcano pondrá punto final este sábado 8 de julio a una nueva edición del festival de Homenaje a la Ruta 90s & 2mil.

Estas serán las grandes novedades del festival que se celebrará el 8 de julio en el escenario norte de la Marina de Valencia. El espectáculo con 150 drones que bailarán en el cielo de la Marina de Valencia al ritmo de la música. Los responsables del festival han explicado que “este espectáculo de fin de fiesta será algo que antes jamás se había realizado en la ciudad de Valencia, un espectáculo increíble que dejará sin palabras a los asistentes del festival”.

El fin de fiesta lo volverá a poner el ya tradicional espectacular piromusical con el que cada año se cierra el Homenaje a la Ruta 90s & 2mil con la música de los djs Víctor Pérez y Vicente Ferrer, los efectos multimedia de VFV Producciones y la pirotecnia de Vulcano. El inicio del fin de fiesta -formado por el espectáculo con drones y el piromusical- correrá a cargo del concejal del ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester.

Este será el fin de fiesta en el escenario norte de la Marina de Valencia que volverá a llenarse por completo para bailar, cantar, disfrutar de la mejor música y con los mejores djs que sonaban cada fin de semanas en las mejores discotecas de la Comunitat Valenciana.

Esta cita reunirá a artistas internacionales como Kate Ryan, Nalaya Brown, D:ream, Double You, Jerry Daley y Scanners; los djs residentes Vicente Ferrer (Bananas /Homenaje A La Ruta) y Víctor Pérez (The Face/Homenaje A La Ruta) y a los djs Alcapone Dj (Heaven); Arturo Roger (ACTV); Coqui Selection (The Face); Dario Nuñez; Edu Veneno (Espiral); T.Tommy -Head Horny’s (Contraseña Records); Jesús Brisa (Espiral); José Coll (Remember The Music); José Conca (Chocolate); Mónica X (Women Djs); Nacho Fernández (Puzzle/Queen/Spook); Nacho Ortiz (The Face); Rodi (The Face); Spinete (Kum Manises) y Ximo 3d (Heaven).

El festival contará con más novedades. La organización ha puesto en marcha un nuevo modo de acceso y de pago en el recinto para facilitar el disfrute de todos aquellos que acudan al festival. La entrada al recinto no tendrá que ser física ya que podrá ser leída en el móvil. La segunda novedad afecta a las pulseras. La organización ha implementado un doble sistema. Los que quieran pagar en ‘metálico’ deberán adquirir su pulsera con saldo para consumir en el recinto -tiendas, barras y foodtrucks para no tener que perderse ninguna actuación- pero también se podrá pagar por primera vez con tarjeta o con el móvil.

Para esta edición 2023, la organización espera colgar en breve el cartel de completo. Pero para los más regazados, la venta de entradas continúa abierta en la web oficial. La organización recuerda que aquellos que compraron la entrada de la edición de Benidorm obtendrán un 50% de descuento al ir a comprar su entrada para la cita de Valencia del 8 de julio. Como cada año, los 500 primeros en acudir al festival tendrán en el acceso principal un regalo muy especial.