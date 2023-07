Salinas se prepara para una de las citas más esperadas del verano en la comarca avilesina. Los próximos 11 y 12 de agosto, el bosque del Agüil, un espacio donde se da una comunión muy especial entre la naturaleza y la música con una evocadora iluminación, acogerá una nueva edición del Songs for an Ewan Day. Este festival se caracteriza por la apuesta personal de sus creadores de apoyar a talentos emergentes, por cuidar con mimo hasta el más mínimo detalle y por ofrecer una propuesta de ocio diferenciada de los festivales al uso, de forma totalmente gratuita.

Bandas como "Smile", el cantante y compositor Noan, Maximiliano Calvo, Ramón Mirabet y Julia Narr serán algunos de los protagonistas del programa de esta edición del Ewan, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA y Prensa Ibérica, editora de este diario. Junto a ellos estarán "La La Love You", la banda de Parla de punk-pop y estribillos irresistibles, con letras frescas, directas y optimistas, con una producción impecable integrada por Roberto Amor (voz y guitarra), David Merino (voz y guitarra), Lydia Carré (coros y bajo) y Oscar Hoyos (batería). En marzo pasado Lydia Carré sustituía a Celia Becks en los coros y bajo tras su salida del grupo y ella será quien estará este próximo agosto en el Songs for an Ewan Day de Salinas. "Mantenemos la esencia de un festival boutique, como quien elige para sus vacaciones entre un cinco estrellas general o un hotel rural más tranquilo", subraya Juan Luis Suárez, ‘alma mater’ de esta cita.

La apuesta del festival por dar protagonismo a talentos emergentes se mezclará también con bandas y artistas consolidados como la anunciada días atrás Nena Daconte. Su música mezcla el pop y el rock clásicos y habla de preocupaciones como el amor, la soledad y la búsqueda de ideales, a través de melodías básicas y delicadas con letras sinceras. Nena Daconte tiene su origen en el dúo español del mismo nombre formado en 2005 por la cantante y compositora madrileña Mai Meneses (concursante de "Operación Triunfo" 2) y el músico barcelonés Kim Fanlo. En el verano de 2010, Mai Meneses abandonó el grupo y se quedó el nombre de la banda para su carrera en solitario. A su presencia en el Songs for an Ewan Day de Salinas se suma la de Paula Koops o Alex Wall. El amplio cartel de artistas se completa con actividades como yoga al aire libre con Betty Ewan o paddle surf con la deportista profesional Alazne Aurrekoetxea. Y, un año más, cuenta con el apoyo Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que promueve los encuentros en torno al directo y que deja patente nuevamente su compromiso con Asturias y la música.

"Esta cita es una de las más bonitas y especiales de Europa", recalcan desde la organización, por la oportunidad de reunir música, deporte y gastronomía en un mismo entorno, con una apariencia mágica para quienes llegan por primera vez. De hecho, explica Juan Luis Suárez, no son pocos quienes además de ese fin de semana de máxima ocupación en la localidad castrillonense, regresan a lo largo del año, con familia y amigos, enamorados del buen ambiente y las experiencias vividas en el Songs for an Ewan Day. "Tanto artistas como público", precisa Suárez.

Y si en ediciones anteriores ya podían presumir de ser un festival comprometido con el medio ambiente, en esta ocasión, da un paso más, y de la mano de Repsol desplegarán una serie de acciones en torno a la generación y uso de la energía para lograr un recinto neutro en emisiones. Así, a lo largo del sendero de acceso a la zona de conciertos, cientos de lucecillas conducirán a los asistentes a través del bosque hasta llegar a un maravilloso anfiteatro natural que hace las veces de escenario. Llegada la hora de reponer fuerzas, los asistentes encontrarán una zona de food trucks con propuestas para todos los gustos: desde cocina mexicana, a asiática, tradicional, dulce o salada, sin gluten, vegana... Un sinfin de sabores para disfrutar de todas las melodías.