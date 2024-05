El próximo 1 de junio, los amantes de la auténtica y original música remember podrán disfrutar en el Anfiteatro del Parque de Cabecera, en Valencia, del "Tardeo Remember Parque de Cabecera". Los asistentes están invitados a cantar y bailar con la banda sonora de sus vidas y con los principales DJ's de las salas de la Ruta, enmarcados por las magníficas vistas y el emblemático parque.

El evento será de entrada libre para mayores de 18 años y dará comienzo a las 17 horas en el Anfiteatro del Parque de Cabecera, ubicado en la Avenida Pío Baroja, Campanar, Valencia. El Tardeo Remember ofrecerá una experiencia completa para todos los asistentes, con una amplia variedad de actividades para disfrutar, como food trucks, barras, animación, regalos, merchandising oficial y más sorpresas.

El cartel estará compuesto por reconocidos DJ's de la ruta, como Coqui Selection (The Face), DJJoan (ProDj), Jesús Brisa (Ex Espiral), InmaEyes (Prodjcv), Salva Gómez (Evento), Sergi Val (Sonido de Valencia-Remember de Les Arts), Vicente Ferrer (Bananas, Homenaje a la Ruta, 90s & 2Mil) y Víctor Pérez (The Face, Remember de les Arts).

El Tardeo Remember Parque de Cabecera promete ser una experiencia única para disfrutar en compañía de amigos y familiares. Además, para facilitar el acceso y fomentar el uso del transporte público, se recuerda que el evento está cerca de paradas de metro y autobús, y cuenta con amplio estacionamiento para quienes prefieran llegar en coche. Se recomienda tomar las líneas 3, 9 y 5 en caso de utilizar el metro, y en caso de utilizar el autobús, el 67 o el 93.

Durante todo el evento estará presente APROICAM, la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar, con una mención especial a los afectados previo al comienzo del evento. Todo esto es posible gracias a la colaboración de Fotur, ProDj, el Ayuntamiento de Valencia, Valencia Turisme, Comunitat Valenciana, Visit Valencia, Consumo Moderado, Promfest y Valencia No Duerme.