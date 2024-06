"Homenaje a la Ruta 90’s & 2Mil" llega este año para los amantes de la música electrónica de los 90’s y 2000. El festival se celebrará el 6 de julio en la Marina Norte de Valencia y promete una espectacular puesta en escena para revivir la época dorada del dance. Las personas asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa al aire libre, en un entorno único y vibrante.

Año tras año, este evento ha contado con un gran elenco de artistas y deejays de reconocido prestigio, consolidándose como el festival que reúne a los rememberos y más artistas de la Comunitat Valenciana, tanto hombres como mujeres, sobre el escenario, quienes comparten cartel con figuras nacionales e internacionales de este genero musical

En ediciones pasadas, han pisado sus escenarios artistas de la talla de Corona, Double You, Snap, Vengaboys, Tina Cousins, Damae (Ex Fragma), Nalaya Brown, New Limit, Double Vision, Jerry Daley, Bandido Feat Piropo, entre otros muchos. Este año, los artistas confirmados prometen llevar la experiencia a un máximo nuevo nivel.

Artistas Confirmados 2024

Actuarán Tony T Fka R.I.O & Alba Kras, Two Powers, New Limit,Yoli , Nalaya Brown, Bandido Feat Piropo, Robin. Y grandes Dj’s de las salas más importantes de La Ruta, que recopilaran las canciones míticas: Vicente Ferrer (Bananas), Victor Perez (The Face), Arturo Roger (A.C.T.V), Edu Veneno (Espiral), Rodi (The Face), Coqui Selection (The Face), Jesus Brisa (Ex Espiral), Jose Conca (Chocolate), Nacho Fernandez (Puzzle, Spook, Penelope), Raquel Cardona (Masia), Jose Coll (Remember de music, Evento) o Dario Ñunez, (Los Djs de Heaven). La intro será a cargo del Dj Jose de Luna. El festival también contará con un espectáculo Piromusical nunca antes visto para el cierre a cargo de Vulcano.

El "Homenaje a la Ruta 90’s & 2Mil", cuenta con una puesta en escena y performance espectacular durante todo el evento, tal y como ha demostradi a lo largo de las ediciones anteriores. Un equipamiento de sonido e iluminación de primer nivel con efectos lásers, Co2 y fuego, acompañado por espectáculos de pirotecnia, que se ha convertido en la marca de un evento que es el referente de la movida valenciana de los 90’s y 2Mil. El 90 % de las empresas implicadas y que hacen posible este original evento todos los años, pertenecen a la Comunitat Valenciana. Además de la increíble oferta musical, el festival contará con food trucks que ofrecerán opciones gastronómicas para todos los gustos.

Para aquellas personas que deseen llevarse un recuerdo del festival, habrá puesto de merchandising con una exclusiva colección de productos oficiales del "Homenaje a la Ruta 90’s & 2Mil” exclusivos: camisetas, abanicos y otros artículos estarán disponibles.

No te pierdas la auténtica y original música remember, la edición más completa en el mejor espacio en el que podrás cantar, bailar y disfrutar de la auténtica música de los creadores de ese fenómeno musical junto al mejor ambiente.

Podéis conseguir vuestra entrada ,Vips y mesas VIP en: www.homenajealaruta.com