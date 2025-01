Enamórate este San Valentín con los tributos al amor de Cirsa Valencia.

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, este año, no es momento de conformarse con una cena cualquiera. ¿Por qué no sorprender a tu pareja con una experiencia inolvidable que lo tenga todo? Casino Cirsa Valencia te abre las puertas de su Sala de Fiestas para ofrecerte dos propuestas llenas de magia, buena música y un ambiente que hará latir más rápido el corazón más duro.

Imagina una noche diseñada para celebrar el amor en todas sus formas: una cena exquisita, un homenaje musical que transporta al glamour de los grandes escenarios y un entorno que envuelve a todos en un aura de pasión, en la que cada detalle está pensado para crear recuerdos imborrables.

Un tributo que toca el corazón: 14 de febrero homenaje a Michael Bublé de la Babalú Band

La música tiene la capacidad de transmitir lo que las palabras no alcanzan a expresar, y en esta ocasión, el homenaje a Michael Bublé será el protagonista indiscutible de la noche. Este talentoso artista ha marcado el romance de toda una generación con temas inolvidables como “Everything”, “Haven’t Met You Yet” y “It’s a Beautiful Day”.

Durante la velada, la Babalú Band, con diez músicos en directo, rendirá tributo al carisma y la magia de Bublé, recreando con maestría sus grandes éxitos. La suave cadencia de su voz, acompañada de una impecable puesta en escena, creará el ambiente perfecto para que tú y tu pareja os dejéis llevar por la emoción de la música en directo.

Cada canción será una invitación a mirar a los ojos a esa persona especial y recordar por qué el amor siempre merece ser celebrado. Este tributo a Michael Bublé es la combinación perfecta entre el entretenimiento de calidad y la elegancia de una noche especial. Tanto si buscas sorprender a tu pareja como si deseas vivir algo diferente, esta es tu oportunidad de hacer que el Día de los Enamorados sea realmente memorable.

Elegancia y pasión con el homenaje a Il Divo el 15 de febrero

Una velada mágica llena de música, amor y sofisticación en Casino Cirsa Valencia. Prepárate para disfrutar de un homenaje único a Il Divo de la mano de Lyberic, un espectáculo que llenará la noche de emociones y canciones inolvidables. Con una puesta en escena impecable, este tributo te transportará a un mundo donde el romance y la música se entrelazan para crear recuerdos imborrables.

Tributo a Il Divo en Cirsa Valencia por el Día de los Enamorados. / ED

Acompañado de una cena especialmente diseñada para la ocasión y el ambiente exclusivo de nuestro casino, junto con el talento de Lyberic, harán que este Día de los Enamorados sea diferente a todo lo que habéis vivido antes. Reserva ya tus entradas y regala a tu pareja una noche donde el amor será el gran protagonista.

Un escenario de ensueño para celebrar el amor

En Casino Cirsa Valencia hemos diseñado para ambas veladas un menú exclusivo desde el primer bocado hasta el postre. Este es el plan perfecto para quienes desean huir de lo convencional y regalarse una velada única en todos los sentidos.

El ambiente de nuestro casino será otro de los protagonistas de la noche. Durante el evento, Casino Cirsa Valencia se transformará en un lugar lleno de encanto y romanticismo. La iluminación tenue, los detalles decorativos y el glamour característico de nuestras instalaciones crearán un espacio que invita a enamorarse.

Una atmósfera que representa el espíritu de San Valentín, para que tú y tu pareja os sintáis envueltos en un entorno mágico y especial. Sabemos que encontrar el plan ideal para San Valentín puede ser un desafío. Queremos ayudarte a crear una experiencia que se sienta como un verdadero regalo para los dos. Estas veladas no son solo una cena ni solo un concierto: son una celebración completa del amor.

👉 Compra tus entradas aquí: https://www.casinocirsavalencia.com/

No dejes que San Valentín pase como un día más. Este año, regala emociones, momentos y recuerdos que perduren para siempre. En Casino Cirsa Valencia, tenemos todo listo para que vivas una noche en la que el amor sea el gran protagonista.

Consigue aquí tu entrada para Michael Bublé

Pincha para comprar tu entrada para Il Divo