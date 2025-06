El remember llega el 14 de junio a Campanar

Este sábado 14 de junio de 2025, al lado de la Falla Monestir de Poblet- Aparici Albiñana, más conocida como Falla l´Antiga de Campanar (en carrer Aparisi Albiñana de Valencia), tendrá lugar el evento mas esperado gratuito que dará mucho de que hablar para dar la bienvenida al verano, unos días antes de su comienzo.

Se trata del primer Piromusical junto a la citada comisión fallera que contará, además, con una gran fiesta gratuita que incluye tardeo desde las 18 a 23 horas y posterior noche con una de las orquestas más importantes de la Comunitat Valenciana.

La jornada arrancará por la tarde, a las 18:00 horas (entrada libre ), con un remember para disfrutar de algunos de los mejores hits de los años 90´s y 2Mil.

Cabina los Djs: Jesús Brisa (ex de Espiral), Inma Eyes (Pro Dj CV), Sergi Val (Remember de Les Arts), Vicente Ferrer (Sonido de Valencia y ex de Banana´s Maxi Disco) y Víctor Pérez (The Face y Homenaje a la Ruta)

Se contará con sonido y efectos de iluminación de última generación a cargo de Vfv.

El tardeo acabará justo a las 23:00 horas, será cuando comenzara el PiroMusical que correrá a cargo de la Pirotecnia Zaragozana con una asombrosa producción y espectáculo de la mano de la propia empresa pirotécnica y con música preparada, para la ocasión, con una selección de música a cargo de los Dj´s Vicente Ferrer y Víctor Pérez.

Al terminar el Piromusical de Pirotecnia Zaragozana se dará paso a noche de fiesta, en el mismo escenario, con la Orquesta Montecarlo hasta las 03:00 horas.

La organización ha adelantado que dentro del recinto habilitado, de entrada libre y gratuita a cualquier hora, tanto por la tarde como por la noche (estando situado a cielo abierto y en la misma calle), habrá barras de bebidas, baños y vigilantes de seguridad. Además, para no perderte ningún DJ ni la orquesta no hace falta salir del recinto ni de la fiesta, puesto que habrá una zona gastronómica con mesas y sillas (para poder merendar y cenar) que contará con food trucks de hamburguesas, pizzas y bocadillos, queda totalmente prohibido entrar comida y bebida del exterior al evento .

Esta primera edición del Piromusical de l´Antiga de Campanar colaboran la comisión fallera de Monestir de Poblet- Aparici Albiñana junto con la Associació de veïns i veïnes de Campanar y la Peña Valencianista Campanar, además de la participación de la Pirotecnia Zaragozana, contando también con la ayuda de FOTUR, PRODJ CV, Promfest, Consumo Moderado, VP Cultural, VFP producciones, Valencia No Duerme, el Ajuntament de Valencia, la Orquesta Montecarlo y otras marcas como Ron Legendario, HipermerCode o Eventoken.

Mas info en las rrss oficiales: @tardeoremember @vfvproducciones @vpcultural