Levante-EMV

URBAN
afterwork

Ciclo de charlas mensuales en Valencia que reúne a jóvenes talentos locales del arte y la cultura, para fomentar la inspiración, el intercambio de ideasy el networking en un ambiente distendido.

IMPULSAN

LEVANTE TURIA

Historias que inspiran
encuentros, que conectan

Urban after work un espacio para descubrir,
escuchar y conectar con el talento creativo valenciano

TALENTO LOCAL

Conoce los artistas que están redefiniendo la escena cultural valenciana

Visual Artist

Antonio Segura - Dulk

La Fábrica de Hielo: C/ de Pavía, 37, Poblats Marítims, 46011, València

Artista visual reconocido por obras que fusionan el surrealismo con la cultura urbana contemporánea.


¡Quiero asistir!

Almuerzos, Gastronomía, Tradición y Bares

Joan Ruiz - Esmorzaret

La Fábrica de Hielo: C/ de Pavía, 37, Poblats Marítims, 46011, València

Creador de contenido gastronómico conocido por su cuenta de Instagram @esmorzaret, donde comparte su pasión el almuerzo tradicional valenciano, destacando bares auténticos y productos de proximidad.


¡Quiero asistir!

Artista por confirmar

La Fábrica de Hielo: C/ de Pavía, 37, Poblats Marítims, 46011, València

Artista por confirmar


Artista por confirmar

La Fábrica de Hielo: C/ de Pavía, 37, Poblats Marítims, 46011, València

Artista por confirmar


Visual Artist

Julieta XLF

La Fábrica de Hielo: C/ de Pavía, 37, Poblats Marítims, 46011, València

En sus obras nos habla a través del uso del color y el ritmo de las formas. Imagina y crea a partir de lo que la Naturaleza le muestra, utilizando el arte urbano como un laboratorio y un espacio para la reflexión y una herramienta para tocar las vida de otras personas.


¡Quiero asistir!
stats