Visual Artist

La Fábrica de Hielo: C/ de Pavía, 37, Poblats Marítims, 46011, València

En sus obras nos habla a través del uso del color y el ritmo de las formas. Imagina y crea a partir de lo que la Naturaleza le muestra, utilizando el arte urbano como un laboratorio y un espacio para la reflexión y una herramienta para tocar las vida de otras personas.