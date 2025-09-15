IMPULSAN
Visual ArtistAntonio Segura - Dulk
La Fábrica de Hielo: C/ de Pavía, 37, Poblats Marítims, 46011, València
Artista visual reconocido por obras que fusionan el surrealismo con la cultura urbana contemporánea.
Almuerzos, Gastronomía, Tradición y BaresJoan Ruiz - Esmorzaret
Creador de contenido gastronómico conocido por su cuenta de Instagram @esmorzaret, donde comparte su pasión el almuerzo tradicional valenciano, destacando bares auténticos y productos de proximidad.
Visual ArtistJulieta XLF
En sus obras nos habla a través del uso del color y el ritmo de las formas. Imagina y crea a partir de lo que la Naturaleza le muestra, utilizando el arte urbano como un laboratorio y un espacio para la reflexión y una herramienta para tocar las vida de otras personas.
