La tecnología ha transformado radicalmente la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Cada día surgen nuevas herramientas que facilitan la comunicación, optimizan procesos y abren posibilidades inimaginables hace solo unas décadas. Desde la educación hasta la medicina, pasando por el transporte y la industria, la innovación tecnológica redefine continuamente nuestra vida cotidiana.

Además, la tecnología influye en la forma en que nos relacionamos y tomamos decisiones. Plataformas digitales, inteligencia artificial y análisis de datos ofrecen información valiosa, pero también pueden generar sesgos y dependencia excesiva. Es crucial educar a la población para que utilice estas herramientas de manera crítica, consciente y efectiva, asegurando que la tecnología sirva como un aliado y no como un obstáculo.