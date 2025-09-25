El cielo de Valencia brilla como un diamante: la rentrée más alta en Atenea Sky
Olivia Díaz
La rentrée en Atenea Sky fue un reencuentro en las alturas. Tras el verano, la terraza más icónica del centro se llenó de amigos, caras conocidas y esa buena vibra que, como comparten sus clientes en redes sociales, “es un lugar que produce serotonina, ese bienestar que solo aparece cuando todo encaja“.
Un himno a lo eterno desde el Ateneo Mercantil
La fiesta People From Valencia se inspiró en la mítica Diamonds Are Forever de Shirley Bassey, un himno a lo eterno y a lo que siempre brilla. Así, en lo alto del icónico Ateneo Mercantil, Atenea Sky se convirtió en un diamante que refleja la esencia de Valencia: un lugar donde la ciudad se vive distinta y los recuerdos, como en la canción, permanecen para siempre.
Pero Atenea Sky es también un restaurante que rinde homenaje a los sabores valencianos. La carta diseñada por el chef Juan Torres combina producto de temporada con un estilo fresco y creativo que mantiene vivas las raíces mediterráneas. Arroces, entrantes con producto local y platos que reinterpretan la tradición convierten cada visita en un viaje gastronómico con vistas 360º a la ciudad.
De los diamantes a la huerta
La gran novedad de esta temporada nace de la tierra: El Alto, junto a Groovelives, han puesto en marcha una huerta propia de 4.500 m² que abastecerá a todos sus restaurantes. En ella ya crecen coles, habas, puerros, patatas, alcachofas y maíz, además de frutales como limoneros, naranjos, kumquats y limón caviar. De allí provienen los productos que inspiran las novedades de la carta y que pronto darán forma a platos de cuchara para este otoño e invierno, como legumbres con tataki, verdinas con hongos o fabes con verduras. Una vuelta al origen que conecta cielo, mar y tierra en un mismo relato.
En Atenea Sky, cada detalle nace de la creatividad y de un equipo que pone pasión en todo lo que hace: desde la cocina hasta la programación cultural o las experiencias que marcan cada temporada. Esa energía se refleja también en las novedades líquidas, con una coctelería de autor que busca sorprender y emocionar. Como ejemplo, las dos últimas creaciones firmadas por Fillipe Suárez: Amor Prohibido, un cóctel intenso con fresa, chile y queso valenciano, y Un Beso en las Nubes, ligero y fresco con vodka, cava, vainilla y espuma de maracuyá y naranja valenciana.
En Atenea Sky, volver a la ciudad no es rutina: aquí arriba es brindar, reír y sentir que Valencia late con fuerza. Un lugar que brilla todos los días como un diamante.
- La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a cuatro narcos dentro del contenedor
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Aldaia instala compuertas antirriadas en el barranco de la Saleta
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua responde que el anuncio de Mazón para modificarla es 'un brindis al sol
- Ampliación con historia del bar de Ricard Camarena del Mercado Central
- Fallas 2026: Conoce a todas las candidatas a Fallera Mayor de València
- La Fiscalía apoya el auto de la jueza de la dana que consideraba 'erróneo' el informe de la Guardia Civil y descartaba investigar a Polo