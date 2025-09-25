Valencia celebra la 3ª Gala Premios Turismo 2025 by FOTUR

Valencia acogerá el próximo 29 de septiembre la 3ª Edición de la Gala Premios Turismo by FOTUR, en el marco del Día Mundial del Turismo.

El evento se celebrará en el Palau Alameda a partir de las 19:00 horas, en un formato de cena que fomentará el encuentro profesional y el networking.

La gala reunirá a representantes de los sectores turístico, cultural, gastronómico y del ocio, con el objetivo de reconocer a quienes impulsan el turismo como motor económico y social en la Comunitat Valenciana.

El acto estará conducido por Maje Martínez y contará con la actuación de Carlos Higes y el humor de Rúben García, además de sorpresas y un premio especial al público.

Entre los asistentes confirmados figuran autoridades de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y representantes de asociaciones y empresas del sector.

Organizada por la patronal FOTUR, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y Visit Valencia, la Gala se consolida como la cita de referencia del turismo en la Comunitat.