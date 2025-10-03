Cervezas Turia celebra el regreso de Turia Stark, la rubia de València

Cervezas Turia celebró anoche el regreso de su mítica cerveza rubia, Turia Stark, con un evento muy especial en La Marina de València. El encuentro, presentado por la comunicadora Nerea Sanfe, reunió a representantes de la cultura, la gastronomía, el deporte y la sociedad valenciana para descubrir en primicia la nueva campaña de “la rubia de València”: ‘Vuelve Turia Stark. Nostra. De sempre.’.

El espacio, ambientado para evocar el imaginario de la nueva campaña, se convirtió en un homenaje vivo a la memoria colectiva valenciana. Entre los invitados, destacó el protagonista del spot, Álex Peral, o los directores de la campaña, el dúo Calorro, junto a referentes de la cultura y la gastronomía como el pilotari Sacha Kruithof o el creador de Esmorzaret Joan Ruiz, quienes también aparecen en la campaña. El momento más emotivo llegó con la actuación en directo de Jimena Amarillo, que interpretó su versión del icónico tema de Presuntos Implicados “Cómo hemos cambiado” —banda sonora del anuncio— y llenó La Marina de una atmósfera íntima y emocionante en la que pasado y presente volvieron a unirse para celebrar el retorno de Turia Stark.

‘Vuelve Turia Stark. Nostra. De sempre.’

Con la campaña ‘Vuelve Turia Stark. Nostra. De sempre.’, Cervezas Turia apela a la nostalgia positiva y reivindica las costumbres de siempre que siguen vivas hoy en día: encender el fuego para la torrà, reunir a la familia para la paella o preparar la picaeta. Porque hay cosas que cambian, pero lo que nos une siempre vuelve.

Este espíritu se plasma en un spot que narra la historia de un grupo de amigos que regresa a una antigua casa familiar llena de recuerdos. Entre fotografías, olores y sonidos que evocan el pasado, el hallazgo de una caja antigua de Turia Stark le anima a revivir tradiciones y a volver a reunirse con sus amigos en torno a una comida típica valenciana, como hacían padres y abuelos décadas atrás. Una historia sencilla y emotiva que conecta pasado y presente y celebra la identidad valenciana con una mirada actual.

La pieza está protagonizada por el actor alicantino Álex Peral (Quan no acaba la nit, Palacio Estilistas) y la actriz valenciana Paula Usero (Amar es para siempre, Velvet, Paquita Salas). Además, incluye cameos de figuras clave de la cultura valenciana como el ilustrador Ricardo Cavolo, el creador de contenido Joan Esmorzaret, la chef Ángela Gimeno, el DJ BORA - theBasement, el pilotari Sacha Kruithof y la cantante Jimena Amarillo.

La campaña, una idea creativa de Signne Creative House, está dirigida por Calorro y producida por la productora audiovisual Jakiens, y desde hoy, ya puede verse en las redes sociales de Cervezas Turia.

El regreso de “la rubia de València”

En 1957, impulsados por el éxito de Turia Märzen y guiados por el deseo de crear una cerveza para el día a día, los fundadores de Cervezas El Turia lanzaron Turia Stark, a la que ellos mismos definieron como “una cervesa per a beure a tothora” y que pronto se ganó un lugar en bares, comidas familiares y sobremesas, convirtiéndose en una de las cervezas más queridas de su tiempo.

Ahora, Turia Stark regresa fiel a su esencia original. Una lager especial de 5,5% vol. y de color dorado, brillante y de espuma blanca persistente. En nariz, ofrece ligeras notas a malta y lúpulo, mientras que en boca se presenta con notas a cereal y sutiles matices herbales, con un amargor bien integrado. Fresca y con carácter, la cerveza rubia de València regresa para volver a acompañar los momentos cotidianos, aquellos que marcarán nuestros recuerdos del futuro.