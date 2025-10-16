Una diversión espeluznante se adueña de Arena

La oscuridad se cierne sobre el Centro Comercial Arena. ¿Días nublados? No: ¡Halloween ya está aquí! Las tiendas se llenan de productos que conectan con esta celebración y que invitan a que las familias aporten ese toque tan tétrico y divertido a sus casas, tanto en la decoración como en los aperitivos. Sin olvidar los chulísimos artículos de los que disponen para completar sus disfraces.

Una festividad para grandes y pequeños que se da un festín de tenebrosidad y de ambiente misterioso en cada rincón de Arena, donde se puede disfrutar de un montón de actividades familiares de Halloween envueltas de diversión y, también, de premios estupendos.

Kids Xperience Arena (primera planta), el club favorito de los niños y de las niñas, se tiñe de negro y se cubre de figuras entrañablemente horripilantes para desarrollar su programación especial los días 17, 24 y 31 de octubre, de 17.30 a 20.30 horas; 18, 19, 25 y 26 de octubre y 1 de noviembre, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y 2 de noviembre, de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas. El acceso es exclusivo para miembros del Club Xperience.

Pero es importante que vayan bien caracterizados para disfrutar de las actividades de Arena. La mejor manera: el taller de maquillaje, máscaras de terror y de Catrina, tatuajes espeluznantes y cicatrices en las plantas primera y calle para que los disfraces de Halloween queden redondos. La entrada es libre realizando cola. Las pinturas, brochas y calcomanías funcionan a toda máquina los días 24 y 31 de octubre, de 17.30 a 20.30 horas, y 25 y 26 de octubre y 1 de noviembre, de 12 a 14 horas y 17 a 20.30 horas.

Las historias de brujas de Halloween son protagonistas en el show teatral interactivo que tiene lugar en el Espacio Xperience (primera planta) para todos los peques de entre 3 y 10 años que vengan, con reserva previa a través del Club Xperience, los días 24, 25 y 31 de octubre y 1 de noviembre, de 17 a 20.30 horas. Misterios que erizan la piel, aventuras que hacen temblar los huesos y hechizos mágicos que dejan a los asistentes con la boca abierta.

Y la guinda de la diversión infantil la pone el storytime de Halloween que ofrece Kids&Us en el Espacio de Desarrollo Sostenible (primera planta) el 25 de octubre. Un divertido y escalofriante cuento en inglés para niños de entre 3 y 10 años sobre la curiosa Jane, su nueva mansión encantada y el fantasma que mora en ella.

Premios para las familias más intrépidas

Las familias que se adentren en la espeluznante Arena los días 24, 25, 26 y 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10 a 22 horas, tienen la oportunidad de poner a prueba su ingenio y sus conocimientos sobre Halloween y ganar premios. Los intrépidos visitantes realizan una terrorífica búsqueda de pistas escondidas por el centro comercial, que los llevan a superar desafíos con el fin de conseguir participaciones en un sorteo final de tarjetas regalo de 150€ y productos de Lego.

Y la ilusión continúa en Instagram, porque del 24 al 30 de octubre se celebra otro sorteo de 10 tarjetas regalo de 150€ para que las compras en Arena sean tenebrosamente emocionantes.

El Centro Comercial Arena tiene la pócima mágica perfecta para octubre: regalos, imaginación, entretenidas actividades e historias escalofriantes para que grandes y pequeños disfruten de Halloween como nunca y se lo pasen de miedo.

Un entorno comercial con servicios exclusivos para sus clientes

Una jornada de diversión en familia con las actividades e ideas de Halloween se merece tomarse un respiro en las áreas de descanso de Arena y acudir a los puntos de recarga de dispositivos móviles si te quedas sin batería. Si tienes cualquier duda sobre dónde encontrarlos, tanto el punto de información de tu centro comercial de Valencia como su servicio de WhatsApp (646 041 574) están a tu disposición.

Arena atiende a diversas actividades del retail, en especial a la moda y al equipamiento personal, y tiene una amplia oferta de alimentación, servicios, salud y restauración, de lunes a domingo. También de ocio familiar, que se nutre de los talleres infantiles de Kids Xperience Arena, que se renuevan cada fin de semana.

Al mismo tiempo, el Centro Comercial Arena mejora la experiencia de compra de sus clientes gracias a sus 3 horas de parking gratis y es un espacio ‘pet friendly’, por lo que puedes recorrer con tu mejor amigo peludo sus zonas de paso y entrar en algunas de sus tiendas, según la política de acceso a mascotas de cada una de ellas.