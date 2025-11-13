SORTEO: 15 entradas dobles para la Feria del Cava 2025

El diario celebra la llegada de la Feria del Cava 2025 sorteando 15 tickets dúo con los que disfrutar de una de las citas más esperadas por los amantes de cava y la gastronomía valenciana, esta feria tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre e el Mercado de Colón de València.

Cada ticket, valorado en 30 euros, incluye 3 degustaciones de cava guarda, 3 de cava premium y 2 degustaciones gastro, 2 copas de cristal y 2 porta-copas. Una experiencia diseñada para brindar y saborear la esencia meditarránea que caracteriza a nuestros cavas

Cómo participar

El sorteo estará activo del 13 al 18 de noviembre, y podrán participar exclusivamente los suscriptores de Levante-EMV completando el formulario entrando en a través de este enlace en mi LV+ . Los ganadores se anunciarán el 19 noviembre.

Un brindis por la tradición valenciana

La feria del cava reúne cada año bodegas de toda la Comunitat Valenciana en un ambiente festivo donde la tradición, el territorio y la cultura del vino se dan la mano. Entre copas y burbujas, la cita se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para los que saben apreciar el sabor del trabajo bien hecho.

Nuevas experiencias en camino

Este sorteo es solo el comienzo,. Muy pronto, Levante-EMV ofrecerá nuevas experiencias exclusivas a sus suscriptores, entre ellas catas de vino y actividades gastronómicas que permitirán seguir descubriendo los sabores y aromas que definen nuestra tierra.