Descubre los secretos del cava con Levante-EMV
Sorteamos 15 entradas dobles para una cata exclusiva para nuestros lectores.
Olivia Díaz
Cuando el aire de diciembre empieza a oler a castañas asadas y luces que iluminan la ciudad, queremos invitarte a un encuentro exclusivo para nuestros suscriptores.
El próximo 4 de diciembre, en el Club de Levante-EMV, los asistentes al evento podrán disfrutar de 3 cavas excepcionales: Cava Roxanne, VegaMedién y Dominio de la Vega Brut Reserva Especial, cad uno con su carácter único y listo para brindar.
Cómo participar
Para participar en el sorteo de esta experiencia, los suscriptores deberán rellenar los campos obligatorios en este enlace: LV+.
El 1 de diciembre se enviará un correo a los ganadors, quienes deberán confirmar su asistencia contestando al mismo correo para asegurar su lugar en la cata.
Si aún no eres suscriptor
Si todavía no formas parte de nuestra comunidad de suscriptores, esta es la ocasión perfecta para unirte.
Además de eventos como este, tendrás acceso a toda la información premium, experiencias únicas y ventajas especiales en el club del suscriptor.
Te esperamos en Levante-EMV C/ Dels Traginers, 46014
