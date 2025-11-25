Descubre los secretos del cava con Levante-EMV

Cuando el aire de diciembre empieza a oler a castañas asadas y luces que iluminan la ciudad, queremos invitarte a un encuentro exclusivo para nuestros suscriptores.

Viñedo Dominio de la Vega / Dominio de la Vega

El próximo 4 de diciembre, en el Club de Levante-EMV, los asistentes al evento podrán disfrutar de 3 cavas excepcionales: Cava Roxanne, VegaMedién y Dominio de la Vega Brut Reserva Especial, cad uno con su carácter único y listo para brindar.

Dominio de la Vega Brut Reserva Especial / ED

Cómo participar

Para participar en el sorteo de esta experiencia, los suscriptores deberán rellenar los campos obligatorios en este enlace: LV+.

El 1 de diciembre se enviará un correo a los ganadors, quienes deberán confirmar su asistencia contestando al mismo correo para asegurar su lugar en la cata.

Si aún no eres suscriptor

Si todavía no formas parte de nuestra comunidad de suscriptores, esta es la ocasión perfecta para unirte.

Suscríbete para disfrutar de todas las ventajas que ofrecemos en Levante-EMV / ED

Además de eventos como este, tendrás acceso a toda la información premium, experiencias únicas y ventajas especiales en el club del suscriptor.

Te esperamos en Levante-EMV C/ Dels Traginers, 46014