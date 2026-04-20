Dona Festival Tardeo Electronic® triunfa en Parc Central

El Dona Festival Tardeo Electronic® celebró este sábado 18 de abril su más exitosa edición hasta la fecha en Parc Central, reuniendo a cientos de asistentes en una jornada que, de 17:00h a 22:30h, convirtió el espacio en un punto de encuentro para la música, la cultura y la visibilización del talento femenino en la escena electrónica.

El evento contó con la presencia de Juan Pablo, director de Valencia Music City (VMC); María José Broseta, presidenta de la asociación vecinal, junto a miembros de su junta directiva; así como representantes institucionales, entre ellos alcaldes de distintos municipios de la provincia de Valencia y el equipo de Turisme Comunitat Valenciana. Asimismo, asistieron miembros de la junta directiva de Promfest y ProDJCV, quienes mostraron su apoyo a esta iniciativa.

Dona Festival Tardeo Electronic® destacó por un potente y cuidado line-up íntegramente femenino, que ofreció una experiencia musical diversa de gran calidad artística. Sobre el escenario brillaron Freyja (Marien Baker & Kristine Love), Inmaeyes, Lau Minez, Raquel Cardona, Steff y Tamy Vars, quienes hicieron vibrar al público con sesiones llenas de energía y personalidad. A estas actuaciones se sumaron en directo Mireia Ortiz y Jacheline con su potente voz.

El Dona Festival Tardeo Electronic® se ha consolidado como un evento líder, convirtiéndose en un referente en la visibilización del talento femenino en la música. / Fotur

El público estuvo compuesto por asistentes de todas las edades, tanto de ámbito local como nacional, además de turistas, reflejando el carácter inclusivo y atractivo del evento.

Al finalizar la jornada, la experiencia continuó con el after party oficial en la sala ALEGAL, al que también acudieron las artistas y DJs participantes, algunas de las cuales volvieron a subirse a cabina, prolongando así el ambiente festivo más allá del recinto principal.

Sin duda, Dona Festival Tardeo Electronic® se ha consolidado como un evento líder y pionero, convirtiéndose en un referente en la visibilización del talento femenino en la música. Una iniciativa que reivindica el reconocimiento de las mujeres artistas no solo en una fecha puntual, sino a lo largo de todo el año.

El evento ha sido posible gracias al apoyo de Fotur, Ayuntamiento de Valencia, Valencia Music City, Visit Valencia, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Valencia Promotor Cultural, Promfest, VFV, ProDJCV, Consumo Moderado, Coca-cola y Heineken.