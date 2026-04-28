El Centro Comercial y de Ocio MN4 celebra la 19ª edición de su Casting de Moda, abierto a todas las edades

El Centro Comercial y de Ocio MN4 vuelve a apostar por el talento, la diversidad y la ilusión con la celebración de la 19ª edición de su Casting de Moda, una cita ya consolidada que regresa tras dos años de pausa. La última edición no pudo celebrarse en 2025 debido a los efectos de la DANA, que obligaron al cierre temporal del centro comercial, por lo que esta vuelta se vive con especial entusiasmo.

El casting, de carácter inclusivo y abierto a todas las edades, se celebrará los días 15 y 16 de mayo en la plaza central del centro comercial, y culminará con una gran final el 23 de mayo, en la que participarán 130 finalistas.

Un casting para todas las generaciones

El evento está estructurado en cinco categorías por edad, fomentando la participación sin distinción de género:

Peques (5 a 11 años)

Junior (12 a 17 años)

Jóvenes (18 a 29 años)

Adultos (30 a 49 años)

Senior (más de 50 años)

Las jornadas de casting se desarrollarán de la siguiente forma:

Viernes 15 de mayo (18:00 h): Peques y Senior

Sábado 16 de mayo (18:00 h): Junior, Jóvenes y Adultos

Todos los participantes deberán presentarse a las 17:30 h con dorsal previamente recogido, vistiendo camiseta blanca y prenda vaquera.

El evento está estructurado en cinco categorías por edad. / BRENDA CANATELLI

Inscripciones abiertas

Las inscripciones estarán disponibles del 22 de abril al 13 de mayo a través de la web oficial: 👉 casting.mn4.com

Tras completar el proceso, los participantes recibirán confirmación por email y las instrucciones necesarias para su participación.

Más oportunidades para vivir la experiencia

En esta edición, MN4 amplía el número de finalistas hasta alcanzar los 130 participantes.

Los seleccionados desfilarán en la gran final del sábado 23 de mayo a las 19:30 h, también en la plaza central.

Una gran final convertida en experiencia profesional

La final del casting no será solo un desfile, sino una experiencia única para todos los finalistas. Como en cada edición, los participantes contarán con el apoyo de la academia Academia Ana Salmerón, que se encargará de realizar retoques de imagen previos al desfile.

Además, los finalistas recibirán pautas de estilo y formación en posado fotográfico, de la mano de una estilista de moda y un fotógrafo profesional, acercándoles a una experiencia real dentro del sector.

Como broche especial, el evento contará con un desfile de la diseñadora Alba García, de la firma Caché Croché, en el que participarán algunos de los concursantes seleccionados directamente por la propia diseñadora, elevando el nivel del espectáculo y ofreciendo a los participantes una oportunidad única sobre la pasarela.

El Casting de Moda de MN4 tendrá lugar los días 15 y 16 de mayo. Mientras que la gran final tendrá lugar el 23 de mayo. / MN4

Premios y proyección

El casting concluirá con la elección de 10 ganadores (dos por categoría), que recibirán:

Cheque regalo de 200 € para gastar en establecimientos del centro

Book fotográfico profesional personalizado

Participación como imagen de la campaña de Casting de Moda MN4 2027

La elección correrá a cargo de un jurado formado por profesionales del sector de la moda y la belleza.

Un evento que impulsa talento y comunidad

El Casting de Moda MN4 se ha convertido en una de las iniciativas más esperadas del calendario del centro comercial, no solo por su carácter lúdico, sino también por su capacidad para descubrir talento, fomentar la autoestima y ofrecer experiencias únicas a familias y participantes de todas las edades. En esta edición, además, simboliza el retorno a la actividad y la normalidad, reforzando el vínculo del centro con su comunidad.

Información práctica:

📍 Lugar: Plaza Central de MN4

🎫 Inscripciones: casting.mn4.com

📅 Fechas casting: 15 y 16 de mayo

🌟 Final: 23 de mayo – 19:30 h

Para más información: 📞 96 318 25 80