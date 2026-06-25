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FKA Twigs completa el cartel del Bilbao BBK Live, con 80 artistas en su XX aniversario

El festival se celebrará del 9 al 11 de julio en el recinto Kobetamendi con Calvin harris, Robi William y Dellafuente como cabezas de cartel

La cantante y compositora británica FKA Twigs en el festival Primavera Sound celebrada en el recinto del Forum de Barcelona.

La cantante y compositora británica FKA Twigs en el festival Primavera Sound celebrada en el recinto del Forum de Barcelona. / Alejandro García / EFE

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Bilbao

La cantante británica FKA Twigs ha completado el cartel del próximo Festival Bilbao BBK Live, que celebrará su veinte aniversario con las actuaciones de más de ochenta artistas, entre ellos, Calvin Harris, David Byrne, Robbi Williams y Dellafuente.

La organización, que ha anunciado este miércoles la actuación de FKA Twigs el 9 de julio, ya había hecho público el resto del cartel del Festival, que se abrirá ese mismo día con los conciertos de Calvin Harris, David Byrne, Dani Fernández, Paris Paloma, Belén Aguilera, Apparat, Fatoumata Diawara, Don West y Hemlocke Springs.

Calvin Harris, cabeza de cartel de esta primera jornada, presentará sobre el escenario de Kobetamendi un espectáculo exclusivo en la Península con efectos especiales y con todos sus éxitos de música electrónica.

El 10 de julio, el principal protagonista será el cantante británico Robbi Williamns, que presentará en el Festival su 'Long 90's Tour', una mirada nostálgica a la década que marcó su carrera y que acompaña al lanzamiento de su nuevo álbum, 'Britpop'.

También actuarán en la segunda jornada Alabama Shakes, Belle and Sebastian, La M-O.D.A., Richie Hawtin Dex Efx Xox, Soulwax, Tomora y Xoel López.

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Dellafuente, una de las figuras más influyentes de la música actual en España, abrirá el cartel de la última jornada del Festival, en la que también se esperan los conciertos de Idles, Lily Allen, Interpol, Charlotte de Witte, Zaz, Horsegiirl y Ralphie Choo.

Fuente: El Periódico

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