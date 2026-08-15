TRÁFICO
Un accidente múltiple en Foios provoca retenciones kilométricas en la V-21
El siniestro ha tenido lugar a la altura del KM12 y se han visto implicados al menos cuatro vehículos
Un accidente de tráfico con varios vehículos implicados en el término municipal de Foios está provocando este sábado retenciones en la autovía V-21. Según informan fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, en estos momentos las retenciones superan los dos kilómetros.
Por el momento se desconocen las causas que han ocasionado el siniestro, que se ha producido sobre las 13.30 horas en el punto kilometrico 12 de la V-21. Se sabe, eso sí, que hay al menos cuatro vehículos implicados.
Tres carriles cerrados
Al lugar se han desplazado efectivos de Tráfico de la Guardia Civil para regular la circulación, así como bomberos del Consorcio de Valencia, para asistir a los afectados. El siniestro múltiple ha obligado a cerrar el tráfico varios carriles de la autovía en ambas direcciones.
Así, en estos momentos permanecen cortados el carril central y el del Bus-Vao en sentido Valencia, mientras que en sentido a Castellón se ha cerrado al tráfico el carril Bus-VAO.
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