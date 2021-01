¿Quieres conocer los mejores planes para disfrutar de tu tiempo libre durante estos días? Los centros culturales han preparado todo tipo de actividades para esta fin de semana. Las nuevas restricciones de la Generalitat para parar la tercera ola de la pandemia no han afectado a museos, galerías, teatros o cines, ya que pueden seguir abiertos mientras respeten el 30 % del aforo.

La cultura nunca ha sido más segura. Por ello, los centros culturales han preparado todo tipo de iniciativas para amenizar tanto a niños como adultos.

Las mejores exposiciones en València

"Antonio López"

La Fundación Bancaja ofrece una completa retrospectiva con un recorrido por la pintura, el dibujo y la escultura del artista desde los años 50 hasta la actualidad. La exposición incluye también una sección dedicada a la pintora figurativa María Moreno, su mujer, recientemente fallecida, que supone la primera ocasión en la que exponen juntos ambos artistas, al margen de exposiciones colectivas junto a otros creadores.

"Dalí. Litografías de los excesos pantagruélicos"

Muestra sobre la serie de obra gráfica realizada por Salvador Dalí inspirada en la obra literaria Gargantúa y Pantagruel escrita por François Rabelais en el siglo XVI y en la que el artista catalán tuvo como fuente directa las estampas realizadas por François Desprez para la edición publicada en 1565 por el editor Richard Breton. Se puede ver en la Fundación Bancaja (plaza de Tetuán, 23).

"Como solíamos... Asunción Molinos"

Toma como punto de partida la construcción de la huerta valenciana durante la época medieval islámica. La artista propone una investigación sobre el sistema de regadío y el tipo de cultivos que se introdujo durante el periodo andalusí. Se puede visitar en el IVAM (calle Guillem de Castro, 118).

"De Reüll. 1990-2020"

Exposición dedicada al Grup de Reüll, colectivo de la Marina con más de 30 años de trayectoria. Retrospectiva que introduce el colectivo desde el contexto en que nació, sus motivaciones esenciales y actividades. Se puede ver en el Centre del Carme, sede del Consorcio de Museus de la C. Valenciana (calle Museo, 2).

"Inma Femenía. Infraleve"

Última oportunidad para visitar la exposición de esta artista valenciana, que exhibe su investigación sobre la luz con grandes instalaciones. La artista se aproxima a lo que se consideran los límites de lo perceptible, ampliándolos hasta ubicarse en su umbral y revelar nuevos modos de percepción. Se puede ver en Bombas Gens (avenida Burjassot, 54).

"15 años no es nada"

Exposición sobre los 15 años de la Fundación Chirivella Soriano (calle Valeriola, 13), con obras de Equipo Realidad, Artur Heras, Carmen Calvo, Yturralde, Mery Sales, Luis Gordillo o Joan Castejón.

"Peridis"

Última oportunidad para ver la exposición sobre el humorista gráfico. Se puede visitar en el Edificio del Reloj (Sc Puerto, 1E) de La Marina de València. La muestra ha sido vista ya por más de 4.000 personas.

Vinz Feel Free

El artista urbano ha cubierto los muros del MuVIM (calle Quevedo, 10) con collages fotográficos con los que rinde homenaje a los sanitarios. Personas desnudas con cabezas de diferentes animales aplauden a los que luchan cada día contra el coronavirus desde los balcones. Una escena muy común durante el confinamiento.

Las mejores obras de teatro que puedes ver

"Burundanga"

Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga, la droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica. Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no sólo lo que pretendía averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles... Se puede ver en el Teatro Olympia (calle San Vicente Mártir, 44).

"El método Grönholm"

Sátira sobre el mundo de los procesos de selección de personal. Cuatro aspirantes a un cargo de alto nivel en una de las más prestigiosas empresas multinacionales, se presentan para la prueba definitiva. Esta sigue un procedimiento nada convencional: el Método Grönholm. Se puede ver en el Teatro Talía (calle de Cavaller, 31).

"Una família normal"

Tres generaciones de una familia atrapadas en los trastos viejos de una casa. Una padre que pervive en las tacitas de café, una madre que no acaba de irse, unas hermanas que no se entienden y una hija perdida. Si pudiéramos rescindir el contrato familiar o incluir la opción de renovarlo … Si pudiéramos elegir la familia, todo sería tan diferente, tan normal. Se puede ver en el Teatre Micalet (calle Guillem de Castro, 73).

"Heredarás la lluvia"

Una obra de humor ácido sobre el fin del mundo que se ha escrito con la participación del público en redes sociales y una ‘app’, y que está creando un relato transmedia que se expande y ramifica en diversos lenguajes y soportes gráficos, sonoros, audiovisuales y textuales. Los espectadores, además, seguirán influyendo en las representaciones antes y después de entrar en la sala. Se puede ver en el Teatro Principal (calle Las Barcas, 15).

"Dinamarca"

La obra transcurre durante los años de la ocupación nazi en Dinamarca. Los seis personajes van entretejiendo, en esta absorbente y magistral pieza, una apasionante telaraña de relaciones y conflictos que se mueven de la esfera más íntima y familiar a la lucha entre la resistencia y los grupos paramilitares pronazis, del universo sentimental a la ambición profesional y de los deseos sexuales más escondidos a la crisis de la fe religiosa. Se puede ver en el Teatro Rialto (plaza del Ayuntamiento, 17).