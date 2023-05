¿Es posible hacer comedia desde un tema tan serio como el respeto a las ideologías, las razas, las religiones o la orientación sexual? La directora malagueña Paz Jimenez ha querido demostrar que sí con su ópera prima, Como Dios Manda, y no solo eso: la película también busca concienciar acerca de los límites de la tolerancia y la facilidad con la que se rebasan en ocasiones. "Esta es la historia interior de un tipo retrógrado y chapado a la antigua, que acaba entendiendo que el éxito de la convivencia con quienes te rodean no está en llevar corbata y maletín, sino en respetar al prójimo", ha señalado esta tarde la realizadora durante la presentación de la cinta -que se estrenará el próximo 2 de junio- en los cines Kinépolis de Paterna.

Ese personaje es Andrés Cuadrado, un funcionario de Hacienda de ideas conservadoras a quien da vida el cómico Leo Harlem, cuyo trabajo se mueve entre el patetismo de alguien con un talante tan particular y el retrato humano de quien busca una segunda oportunidad. Esta le llegará del modo más insospechado: tras un desafortunado enfrentamiento con una compañera de trabajo, Andrés es sancionado y trasladado al Ministerio de Igualdad. Allí todo es totalmente nuevo para él: no hay sitios asignados, no hay horarios, y, para colmo, todo el mundo es vegano. Casi por obligación, Andrés tendrá que ponerse al día en muchas cosas para adecuarse a ese nuevo orden de las cosas.

"Esta es una película sobre derribar prejuicios, que habla con libertad de todo aquello que normalmente tiende a ofender", ha afirmado Julián Villagrán, ganador de un Goya por su papel en Grupo 7. El actor sevillano, conocido por sus papeles en Quién te cantará, Cuando los ángeles duermen o las series El Ministerio del Tiempo y La chica de nieve, interpreta a Víctor, uno de los nuevos compañeros del protagonista y el responsable de su acercamiento al mundo drag. "Hacía mucho tiempo que quería hacer un personaje así, tan liberador", ha reconocido. "Por suerte, el mundo está cambiando y ahora no tengo ningún problema en mostrar mi lado femenino". El intérprete también estrenará próximamente la comedia Mala persona, junto al valenciano Arturo Valls.