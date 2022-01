'Pajares y cía': el 'biopic' de un actor como reflejo de la evolución de España

En la España de los años 80 todavía no había 'influencers' como conocemos hoy en día. Los que marcaban tendencia eran los cantantes y actores que copaban las páginas de las revistas y, entre ellos, había una figura que era una apuesta segura para cualquier proyecto: Andrés Pajares. Su presencia aseguraba el interés del público, viendo cómo sus películas habían conseguido superar en taquilla al hasta entonces intocable cine estadounidense, incluso a fenómenos como 'Superman'. La plataforma Atresplayer Premium retrocede hasta esos años para analizar la revolución social y cultural que supuso aquel cine tan denostado al que se bautizó como 'españolada' y cuál ha sido su legado en 'Pajares y cía', serie documental que estrena este domingo 23 de enero.

Aunque el nombre del protagonista de 'Los bingueros' y '¡Ay, señor, señor!' dé título a este trabajo, no se trata de un 'biopic' al uso, sino que pretende ir más allá y ser un reflejo de la evolución de la sociedad a través de las últimas cuatro décadas, desde la España cañí y yeyé de los años 70 hasta nuestros días. "Nos pareció que este hombre que se ha tirado 50 años siendo una figura central en el espectáculo era un buen hilo conductor para que la serie, hablando de él, en realidad hablara de nosotros, de cómo nos entreteníamos y de por qué nos entreteníamos con esas cosas", confiesa Carlos Torres, director de la docuserie, fruto de la colaboración de Atresmedia y la productora de Jordi Évole, Producciones del Barrio. "En el cine de humor están muchas de las respuestas de cómo somos, de dónde venimos y de lo que nos preocupa", incide Víctor Morillo, productor ejecutivo.

“España es un país donde te suben al éxito y de dos hostias bien dadas, o mal dadas, te bajan al suelo, y eso es lo que le pasó a Andrés Pajares”.



Las cosas que nos entretenían de las que habla Torres son películas como 'Los bingueros', 'Yo hice a Roque III', 'La Lola nos lleva al huerto', 'Padre no hay más que dos', 'Agítese antes de usarla' o 'Todos al suelo', algunos de los títulos en los que coincidieron Pajares y Fernando Esteso, la gran pareja cómica de la época que arrasaba en taquilla. Era el cine del destape, del que unos destacan que mostraba los problemas del español normal y corriente y otros, que las actrices se desnudaban sin ton ni son a las primeras de cambio. Un cine que surgió a raíz de las tremendas ansias de libertad de una sociedad que había vivido 40 años bajo el yugo de una dictadura y donde el sexo había sido un tema tabú.

De Javier Cámara a Carolina Iglesias

"La realidad es la materia prima de nuestros programas. Una de las cosas que estamos intentando trabajar es entender por qué hay cuestiones que hoy explotan, como el feminismo y los límites del humor, y todos esos temas nos dio la sensación de que era interesante tratarlos volviendo la vista atrás, hacia la época de Pajares", señala el productor ejecutivo de esta serie documental de cinco capítulos que cuenta con el testimonio de más de 30 personajes.

No solo están, cómo no, las voces de Pajares y Esteso, sino las de actores como Carmen Maura, Antonio Resines, Concha Velasco, José Sacristán, Javier Gutiérrez, Javier Cámara, María Barranco, Millán Salcedo, Arévalo y Emma Ozores; directores de cine como David Trueba y Fernando Colomo; periodistas como Rosa Villacastín, Pepa Blanes, Mábel Galaz y Moisés Rodríguez; presentadores como Jaime Cantizano; 'youtubers' como la cómica Carolina Iglesias; fotógrafos como Enric Bayón, y productores como José Luis Bermúdez de Castro. El debate que generan sobre la aportación de las películas de Pajares y Esteso a nuestra cultura es intenso. Incluso aparecen algunas actrices del cine del destape como Loreta Tovar y Sara Mora, que explican lo que supuso para ellas trabajar en aquellos filmes. "Hemos encontrado algún caso puntual de actrices que no han querido participar porque no quieren recordar esa etapa", confiesa el director.

Cuando toca repasar la biografía de Pajares (al que se le identifica con las 'españoladas' de los 70 y 80 pero que también tiene un Goya como actor protagonista por '¡Ay, Carmela!), el documental no se olvida de recordar cómo su paso por los platós de los programas del corazón le pasó factura. Fue en 2008, cuando fue acusado de amenazas y lesiones por intentar entrar en un despacho de abogados armado con una pistola que, al final, resultó ser falsa. Pero aunque hay referencias a programas como '¿Dónde estás, corazón?', no se abunda en estas imágenes. "Es una decisión editorial. No nos recreamos en momentos del pasado que creíamos que no eran necesarios", afirma Emilio Sánchez Zaballos, gerente de vídeos y plataformas 'online' de Atresmedia.