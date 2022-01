Los premios Goya se entregan el próximo 12 de febrero en Valencia en una gala con una clara favorita: 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, que llega con 20 nominaciones, un récord histórico. 'Maixabel', de Icíar Bollaín, con 14, y 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, con ocho, son las siguientes.

Pero son muchas las películas que cuentan con opciones para llevarse alguno de los cabezones de la Academia.

Repasar el listado despierta el apetito cinéfilo, sobre todo si aún no hemos visto algunas de ellas. Como se trata de cintas estrenadas el pasado año, no es fácil encontrar ahora pases en los cines, pero eso no quiere decir que ya no se proyecten. Nos queda buscar en la cartelera para averiguar si hay salas que aún reservan horarios para estos títulos.

Si no las encontramos, no hay que desanimarse: tras la gala de los Goya llegarán los nuevos pases que, como cada año, los cines ofrecerán con las películas ganadoras.

Además, como su fecha de estreno es aún reciente, tampoco es fácil encontrarlas en las plataformas de streaming, aunque puede que no tarden en llegar a sus catálogos. Entre las candidatas a Mejor Película, sí podemos ver en Filmin y Movistar+ ‘Mediterráneo’.

Además, en DVD ya están en tiendas físicas y online las películas 'Maixabel' y 'Madres paralelas'.

Estos son los canales a través de los cuales podremos ver otras de las películas más destacadas de las nominadas a los Goya 2022:

‘Chavalas’, de Carol Rodríguez Colás: Filmin y Movistar+.

‘Ama’, de Julia de Paz: Filmin y Movistar+.

‘El vientre del mar’, de Agustí Villaronga: Filmin.

`Las leyes de la frontera’, de Daniel Monzón: Netflix.

