'Vikingos: Valhalla' es la precuela de la serie 'Vikingos'. Está ambientada a principios del siglo XI, y en sus capítulos se mostrará cómo consiguieron convertirse en leyenda algunos de los vikingos más famosos. La serie muestra uno de los momentos más tensos de la Edad Vikinga entre los escandinavos y la corona inglesa. Si has sido fan de la serie canadiense no puedes perderte esta.

Toy Boy

Netflix ha estrenado la segunda parte de una serie española que tuvo una gran acogida: 'Toy Boy'. En esta segunda parte Hugo Beltrán, interpretado por Jesús Mosquera, ha conseguido demostrar su inocencia en el crimen que le habían querido atribuir. No obstante, sus enemigos han destrozado el local en el que actúan los strippers y debido al accidente Triana, encarnada por María Pedraza, está pendiendo de un hilo. En esta nueva temporada Hugo intentará que paguen por lo que han hecho.

The Kardashians

A partir del 17 de febrero estarán disponibles todos los capítulos de 'The Kardashians'. Se trata de un nuevo reality de Kin Kardashian, sus hermanas y su madre, tras haber acabado la exitosa serie televisiva 'Keeping Up with the Kardashians' el año pasado. La extravagante vida de esta familia siempre es un reclamo para la audiencia.

Soy Georgina

Otro reality: 'Soy Georgina'. En el documental Georgina Rodríguez, orgullosa de sus orígenes y de su familia, se muestra como una mujer segura de mí misma: "Gracias al amor, ahora mi vida es un sueño". En la serie la novia de Cristiano Ronaldo cuenta con detalles aspectos de sus vivencias tan íntimos como, por ejemplo, cómo conoció al futbolista. Según ha desvelado, el primer encuentro se produjo en el año 2016 mientras ella trabajaba en Gucci. Si quieres saber más detalles de la vida de la influencer y empresaria, no dudes en verlos diez capítulos que ha estrenado Netflix.

Mamma Mia: Una y otra vez

Hoy mismo se ha estrenado en la plataforma una de las películas musicales más aclamadas, con las canciones del famoso grupo Abba: 'Mamma Mia: Una y otra vez'. El film nos llevará al verano donde comenzó todo, en el que Donna, interpretada por la magnífica Meryl Streep, conoce a los tres posibles padres de Sophie. ¡No puedesperdértela!

Rascacielos: Rescate en las Alturas

'Rascacielos: Rescate en las Alturas', de 2015, se ha estrenado esta semana en Netflix. Se trata de un thriller en el que un consultor de seguridad, interpretado por Dwayne Johnson hará todo lo que esté en sus manos para salvar a su familia frente al ataque de unos terroristas al edificio más alto del mundo en el que se alojan el protagonista, su mujer y sus hijos.

Tully

Charlize Theron dará vida a Marlo en Tully, la película que aterrizó en Netflix el pasado lunes. La protagonista encarga a una madre con tres hijos que está completamente agotada. Al principio Marlo se muestra reacia a meter a alguien en casa para que le ayude con sus quehaceres, pero al final acabará contratando a una niñera, Tully, quien se convertirá en el mayor apoyo para la madre.