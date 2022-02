Blanca Portillo o el privilegio de haber interpretado a Maixabel Lasa

A la cuarta va la vencida. Blanca Portillo ha conseguido alzarse con el Goya en la categoría de mejor actriz por encarnar a Maixabel Lasa, la viuda de Juan María Jáuregui, asesinato por ETA en la película de Icíar Bollaín que tomaba el nombre de la activista por las víctimas del terrorismo que se ha convertido en un símbolo del perdón y la concordia en el País Vasco.

Había estado nominada en otras tres ocasiones, por ‘El color de las nubes’, de Mario Camus como actriz revelación en 1998, como actriz de reparto por ‘Volver’, de Pedro Almodóvar, y como protagonista por ‘Siete mesas de billar francés’, de Gracia Querejeta, por la que logró la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián.

Asegura que no esperaba ganar este año la estatuilla. Estaba nominada junto a Emma Suárez ('Josefina'), Petra Martínez ('La vida era eso') y Penélope Cruz ('Madres paralelas'), por el papel por el que también opta a los Oscar. La recibió agradecida, vestida de rojo, ofreciendo todo su amor y generosidad en estos tiempos hostiles y con palabras de reconocimiento para todas sus compañeras, dinamitando la competitividad implícita que puede existir en las carreras de premios. “Vivimos en una época tan oscura que lo único que podemos hacer desde nuestras respectivas parcelas es ofrecer cariño y respeto a aquellos que nos rodean”, contaba en la comparecencia de prensa después de recoger el galardón.

Blanca Portillo @bpmdv recoge el Goya a Mejor Actriz Protagonista. Aquí puedes volver a ver su discurso #Goya2022 pic.twitter.com/t2eRezy5BM — Premios Goya (@PremiosGoya) 13 de febrero de 2022

Reconoce que gran parte del mérito de su interpretación se lo debe Maixabel Lasa, presente en la gala y a la que dedicó el premio, así como también a la memoria de su esposo. “Creo que todo lo que ella ha hecho, su capacidad de perdón, de entendimiento tras el sufrimiento, trasciende la propia película. Ella no es un personaje, es un ser humano, y para mí ha sido un privilegio intentar acercarme a ella, conocerla y convertirnos, de alguna manera, en hermanas muy raras”.

La actriz también se acordó en la gala de los Premios Goya de la guionista Isa Campo y de Icíar Bollaín, la directora de la película. "Ella maneja muy bien el material emocional y trabaja muy bien con los actores, quizás porque también ha sido intérprete y sabe extraer de nosotros lo mejor".

Gran dama del teatro

Blanca Portillo se hizo popular en el terreno de la comedia popular gracias a la serie de televisión ‘Siete vidas’, y aunque ha participado en multitud de películas, con el tiempo se ha convertido en una de las grandes damas del teatro de nuestro país. Las tablas han sido su espacio natural desde que empezó a trabajar a mediados de los 80 y se ha embarcado en numerosas producciones que le han valido un buen número de galardones, entre ellos, cinco premios Max, en las que siempre ha demostrado su valentía a la hora de romper los estereotipos y los roles de género. Ha sido Hamlet, inquisidor en ‘Alatriste’ con la cabeza rapada y ‘la princesa’ Segismundo de ‘La vida es sueño”. Ningún reto la ha amedrentado, tampoco embarcarse en sus propias producciones teatrales, como ‘Siglo XX, que estás en los cielos’, ‘Don Juan Tenorio’ o asumir el cargo de directora del Festival de Mérida.

Asegura que nunca ha tenido prisa. “Lo que tenga que llegar, bien. Y si no llega, no pasa nada”, cuenta la actriz. “Solo tengo prisa por hacer cosas bonitas antes de que se me acabe el tiempo”. En estos momentos, Blanca Portillo se encuentra representando en Madrid la obra de Juan Mayorga ‘Silencio’, en la que vuelve a vestirse de hombre para encarnar al propio dramaturgo cuando ingresó en la Real Academia, convirtiendo su discurso en espectáculo teatral. Este verano se pondrá en manos de Paula Ortiz para protagonizar su próxima película, en la que será Santa Teresa de Jesús en una adaptación de la obra de Mayorga 'La lengua en pedazos', a su vez basada en ‘El libro de la vida’, de la autora. También la veremos en ‘El día menos pensado’, serie de próximo estreno en Prime Video creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido.