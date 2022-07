Patrick Wilson debutará como director al frente de la quinta entrega de 'Insidious', la franquicia de terror de Blumhouse Productions a la que regresa tras protagonizar junto a Rose Byrne las dos primeras entregas que estuvieron dirigidas por James Wan. 'Insidious 5' tiene fijada su fecha de estreno para julio de 2023.

Wilson, quien interpreta a Josh Lambert en la saga, regresa a la franquicia por primera vez desde su cameo en Insidious: Capítulo 3 en esta nueva entrega que, según informa Collider, retomará la historia de la familia Lambert diez años después de los eventos relatados en la secuela que vio la luz en 2013. Ty Simpkins también regresará como el hijo de Josh, Dalton.

La posesión de Dalton en la primera película dio el pistoletazo de salida a la atmósfera terrorífica y la tensión propias del arranque de esa franquicia cuyo éxito allanaría el camino para otros clásicos del género como 'The Conjuring', 'The Witch', 'It Follows' o 'The Babadook'. Esa película también presentó a los fanáticos del terror la dimensión sobrenatural de 'The Further', otro plano alternativo de realidad que tiene mucho en común con otros lugares de género ahora tan famosos como el The Upside Down de la mediática 'Stranger Things'.

Con sus cuatro películas anteriores, la saga 'Insidious' ha amasado más de 555 millones de dólares en cines.