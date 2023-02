María Galiana: “La gente mayor tenemos muy poca cabida en el cine”

Muchos la reconocerán por su voz inconfundible que le daba vida a Doña Herminia, en 'Cuéntame cómo pasó', pero a María Galiana la define una carrera en las aulas y se sorprende cuando a sus 87 años la reconocen por su trabajo en la gran pantalla, sobre todo en una industria en la que, según la actriz, se "destierra" a las personas de su edad. Con un Goya bajo el brazo, la actriz está de gira con 'Yo voy soñando caminos', un recital de lírica y poesía en el que le acompañan el barítono Luis Santana y el pianista mallorquín Francisco Blanco.

¿Encuentra en el recital una unión de sus dos pasiones, por las letras y el teatro?

La persona encargada de dar a conocer estos poemas es muy importante. La lectura sola no llega al público, se tiene que interpretar. Me siento muy conectada a los textos. Siento que los interpreto bien, en el sentido de la palabra interpretar como entender el significado, lo que el poeta ha intentado expresar, y comunicarlo al público. El hecho de que durante toda mi vida activa me haya dedicado a transmitir conocimientos, sensaciones, opiniones y formas de vida puede ser la razón por la que siento que se me da tan bien esto.

Toda su vida ha sido profesora de Historia del Arte y, al jubilarse, dio el salto a la actuación.

La gente tiende a preguntarme porqué tan tarde. Participé en el Teatro Español Universitario del CEU cuando estaba estudiando, hasta que terminé la carrera en el 59 y hasta el 89, 30 años después, no empecé a hacer alguna cosita. No eché nunca de menos la interpretación: no era mi vocación, siempre lo ha sido la docencia.

Una profesión que recordó, también, el 4 de este mes cuando recibía el premio de honor a toda su carrera en la gala de los Premios Carmen de la Academia de Cine Andalucía. Estuvo a punto de no aceptar el reconocimiento.

Los organizadores se sorprendieron porque me habían puesto un atril para poner los papeles con mi discurso de agradecimiento pero no recordaban que yo estoy acostumbrada a hablar en público, que no me hacen falta papeles (risas). Ahí se vio que yo había sido profesora toda mi vida.

¿Qué supuso el papel de Herminia en 'Cuéntame'?

Sobre todo la popularidad. No hay cosa que te de más popularidad que salir en la televisión. Hay personas que no van al cine, que no ven películas, que viven en su pueblo lejísimos de cualquier capital donde haya teatros. Sin embargo, todas estas personas me conocen, porque el que sale en la televisión es conocido. Cuando voy a un bar, a un supermercado, a unos grandes almacenes, me reconocen incluso solo por mi voz. Debo tener una voz muy característica (risas). Me conocen en todas partes y eso se lo debo a Herminia.

¿La edad ha hecho que parta con desventaja en el ‘mundillo’?

La edad no me ha sido un estorbo en ningún momento. Yo me jubilé a los 65 años, a la edad de jubilación. Si tenía que hacer algún trabajo mientras todavía ejercía pedía un permiso no retribuido. Estuve 12 años alternando para poder seguir siendo profesora y actriz. En lo que sí me ha supuesto una desventaja es a la hora de buscar papeles. Por eso he hecho durante 20 años en 'Cuéntame' de la abuela. Cuando llegas a cierta edad no puedes hacer otros papeles. Todos los que hablan sobre las preocupaciones de mujeres de mediana edad a mí ya me han cogido lejos, por eso siempre interpreto a personas muy mayores.

¿Es complicado salir del papel de “abuela”? ¿No hay hueco para personajes femeninos complejos de avanzada edad?

Los personajes de personas mayores en el cine están muy desterrados. Ahora se hace otro cine, con otros conflictos, otros problemas. La gente mayor tenemos muy poca cabida en el cine. No es normal que surjan papeles para nosotros. Han pasado 23 años desde 'Sola' y he intervenido muy pocas veces en la gran pantalla, con papeles muy cortos.

El cine es de los jóvenes pero muy pocos pueden vivir de ello.

Yo se lo digo a la gente joven, que no se confíen. Aún en el caso de que tengan mucho éxito por una cosa, y tengan su momento álgido, a los directores les gusta cambiar y buscar caras nuevas. Un día pueden quitar su serie de Netflix y, en un momento, caer. Es muy difícil vivir de esto. La gente que conozco va viviendo de la actuación, con cosas que les van saliendo, pero a los 50 años siguen viviendo en una casa alquilada y compartida como si fueran estudiantes. La mayoría de los actores viven por y para la posibilidad de hacer otros trabajos, y no siempre se tiene la posibilidad de entrar en otra producción.