Cinco grandes actrices se disputan este 2023 el Oscar a mejor actriz principal. En la lista hay desde nombres más que consagrados en Hollywood hasta promesas que se han consolidado. Cate Blanchett ('TÁR'), Ana de Armas ('Blonde'), Andrea Riseborough ('To Leslie'), Michelle Yeoh ('Todo a la vez en todas partes') y Michelle Williams ('Los Fabelman') se disputan la estatuilla.

Las quinielas las encabeza Blanchett, que quiere añadir un tercer Oscar a su particular 'paseo de la fama'. El peso de la actriz australiana es muy grande pero Ana de Armas espera tener opciones para hacerse con un galardón que puede hablar español. Por su parte, Williams espera que a la quinta vaya la vencida, Yeoh quiere alargar su idilio con la industria estadounidense y Riseborough quiere demostrar que se ha ganado el aplauso por méritos propios.

Cate Blanchett

Una de las grandes damas de Hollywood opta de nuevo a la preciada estatuilla. Por el momento ha ganado dos (en 2005 por 'El aviador' y en 2014 por 'Blue Jasmine') y ha estado nominada en un total de ocho ocasiones, contando la de este 2023. 'TÁR' está nominada además a mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor montaje y mejor fotografía. Es decir, es una de las grandes películas del año. Blanchett ya se ha llevado el Globo de Oro y ha sido reconocida como mejor actriz del año en el Festival de cine de Venecia, por lo que parte como favorita.

Ana de Armas

Lejos queda esa adolescente que se hizo conocida en la pequeña pantalla gracias a 'El internado'. Aunque no lo parezca, esa joven que compartió escenas con Martiño Rivas, Blanca Suárez o Ion González es ahora la gran esperanza de España en esta edición de los Premios Oscars. La actriz hispanocubana hizo una magistral interpretación de Marilyn Monroe en 'Blonde', la polémica película de Andrew Dominik, que retrata el lado más turbulento de la vida de la artista. Pese a que el largometraje ha tenido tantas alabanzas como críticas, lo que nadie cuestiona es el soberbio trabajo de Ana de Armas. No está arriba en las quinielas, pero eso no quita que pueda dar la sorpresa. También estuvo nominada a los Globos de Oro y a los Premios Bafta.

Andrea Riseborough

La suya puede que sea la nominación más polémica de esta edición. Para empezar, porque la película que le ha valido la candidatura, 'To Leslie', es bastante desconocida tanto para la crítica como para el público. Tanto es así que su recaudación en las salas fue ínfima (apenas 30.000 euros), muy alejada de las producciones que habitualmente premia la Academia. Pero la campaña que pusieron en marchar sus colegas (Cate Blanchett o Kate Winslet, entre otras) hizo el resto. Pero, ¿dónde está el problema? Riseborough pagó de su bolsillo la campaña de publicidad, algo que para muchos choca de lleno con los criterios establecidos en las bases del concurso. Y se multiplicaron las acusaciones de trampas. Sin embargo, los académicos no dieron marcha atrás y mantuvieron su nominación.

Michelle Yeoh

Una vieja conocida de la Academia. Ya triunfó en Hollywood con 'El mañana nunca muera' y con 'El tigre y el dragón'. Y este 2023 lo empezó con buen pie gracias a 'Todo a la vez en todas partes', con la que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz. Eso es solo una muestra de lo que representa Yeoh en Estados Unidos: en 2022 la revista 'Time' la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo y antes, en 2008, el portal Rotten Tomatoes la clasificó como la heroína de acción más grande de todos los tiempos. También sale en las secuelas de 'Avatar', 'Memorias de una gueisha' o 'La momia'.

Michelle Williams

No hacen falta muchas presentaciones. Su trayectoria avala a Michelle Williams: ha estado nominada en cinco ocasiones a los premios Oscar, pero las cuatro veces anteriores (en 2005 por 'Brokeback Mountain', en 2010 por 'Blue Valentine', en 2011 por 'Mi semana con Marilyn' y en 2016 por 'Manchester frente al mar') no lo ganó. Habrá que ver qué pasa el próximo 12 de marzo para saber en qué acaba su quinta candidatura. Lo que sí tiene son dos Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores y otro de la crítica. Quizás su papel en 'Los Fabelman' sea el que la corona de forma definitiva ante la Academia.