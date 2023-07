Las negociaciones de SAG-AFTRA, el principal sindicato de actores de cine, televisión y radio en EE. UU., con los estudios y plataformas de ‘streaming’ no han llegado a buen puerto. El 97,91% los miembros de la asociación votaron a favor de autorizar una huelga si no se llegaba a un acuerdo. El sindicato dispone de 160.000 afiliados y no solo son actores de cine y televisión, también incluye a periodistas de radio y televisión, presentadores, locutores, cantantes, dobles de acción, actores de voz y publicidad. La industria de Hollywood, que genera más de 170.000 millones de euros, puede quedar paralizada.

Hasta 2026 sin 'Euphoria' La huelga de actores afectaría casi totalmente a la actividad del sector del cine y la televisión, pues se sumaría a la de los guionistas, que llevan 71 días de paros y que exigen una mejora de condiciones laborales. El boicot de estos ha afectado a numerosas películas y series de televisión. Por ejemplo, han sido retrasadas las reuniones para la cuarta entrega de ‘Spiderman’, el estreno de la temporada 3 de ‘Euphoria’ pospuesto hasta 2026 o la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’. Los actores exigen una subida del sueldo medio y protección frente a la inteligencia artificial. También denuncian que la entrada de las películas y las series en plataformas de 'streamig' ha supuesto una pérdida importante de ingresos. Adiós a las alfombras rojas... ¿y los festivales? La huelga de actores generaría pérdidas millonarias con un gran impacto económico para la industria de Hollywood. Pero que los actores paralicen su actividad no solo afectaría a los rodajes o las preproducciones de películas como ha sucedido con los guionistas, sino también a las promociones de las películas en las alfombras rojas y photocalls de los festivales y premios. Tras horas después de haber anunciado los nominados para la celebración de los Emmy en septiembre, esta podría ser anulada. Otro evento reciente que quedaría muy afectado por el parón de los actores sería la Comic-Con de San Diego. En la última huelga de actores que hubo en la década de los 80, los actores boicotearon la gala de los Emmy. La medida podría tener consecuencias en el calendario de festivales de cine que arranca en septiembre porque, ¿qué será de la Mostra de Venecia o el Festival de San Sebastián sin las grandes estrellas de Hollywood que garantizan su tirón mediático? Sin promoción de las películas y series también quedarían boicoteados los programas de ‘late night’ donde los actores son invitados para ser entrevistados. Según el New York Times: "Los efectos de una huelga doble se verán pronto en sus televisiones, con las cadenas programando reposiciones y la proliferación de reality shows”. Antecedentes históricos Una huelga de actores en 2023 supondría la primera contra la industria del cine y la televisión desde 1980 y la primera vez que intérpretes y guionistas se declaran en huelga a la vez desde 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del Sindicato de Actores. No se había producido una gran huelga del SAG-AFTRA desde 1980, que entonces se alargó tres meses y tres días.