El director Guillermo del Toro estrenó 'Hellboy' y 'Hellboy II: El ejército dorado' en los años 2004 y 2008 respectivamente. En 2019, el director David Harbour también hizo (con menos éxito que su predecesor) su propia versión. En todas ellas se adaptaba a la gran pantalla la obra original del guionista y dibujante Mike Mignola, creador de este personaje mítico del cómic que ya supera los 30 años de existencia.

Las historias Hellboy empezaron a publicarse en la editorial Dark Horse Comics y engatusaron a los aficionados del noveno arte por combinar magistralmente influencias del folklore, sonsacar conceptos de la mitología nórdica, griega y rusa e inspirarse en los relatos de H.P. Lovecraft Todo ello protagonizado por un demonio rojo de brazo rocoso y cuernos amputados que se niega a cumplir su destino.

Una de sus historias más famosas llegará a la gran pantalla

Uno de los relatos más famosos en los tebeos de Hellboy es 'The Crooked Man', sobre el que el director Brian Taylor ha hecho una nueva película -la cuarta- que se estrenará el 30 de agosto de 2024. Pese a la cercanía de la fecha, los fans no pudieron ver ninguna imagen filtrada o adelanto del film hasta ayer, que salió el tráiler y, desde luego, no dejó indiferente a ninguno de ellos.

Los seguidores y/o amantes de esta historia se quedaron sin palabras al ver que su personaje favorito, interpretado ahora por Jack Kesy, no promete ser mejor que la anterior entrega y ni mucho menos que la de Ron Perlman, el único que siempre ha sabido mantener la esencia del personaje. Huelga decir que las redes sociales se han llenado de comentarios críticos de los seguidores que han expresado su descontento.

Los problemas de la nueva película

El problema principal, más allá de que sea fidedigno o no al cómic y/o el actor esté pobremente caracterizado, es que lo que vemos en el tráiler no tiene ningún atractivo ni visual ni narrativo que permita al espectador conectar con lo que acontece en él, ni siquiera a los fans más acérrimos, dando como resultado una producción que a simple vista parece muy poco cuidada y hecha sin ninguna intencionalidad premeditada que acrecente el interés.