Los 'thrillers' copan la cartelera: 'Septiembre 5', 'La acompañante' y 'Mikaela' para atrapar al espectador

La última lista de estrenos en cines del mes de enero es larga, pero también trepidante, lo que se debe a tres 'thriller' que a pesar de ser muy distintos entre sí, comparten objetivo. Si algo buscan 'Septiembre 5', 'La acompañante' y la española 'Mikaela' es atrapar al espectador y no soltarlo.

Pero como toda cartelera variada y diversa, y la de este viernes lo es, hay espacio para otras aventuras y experiencias. Por ejemplo, 'Tierra baja', protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, es contemplativa y profunda; o 'Memorias de caracol', una tragicomedia de animación que está llamando a las puertas del Oscar.

A continuación, los estrenos del viernes 31 de enero:

'Septiembre 5'

Un 'thriller' de periodistas, directivos de televisión y deportistas secuestrados. Hablamos de los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972. Un grupo terrorista secuestra a atletas de Israel y el equipo de la ABC desplazado a la ciudad alemana se debate entre seguir la cobertura prevista o cambiar el plan por completo para hacer un directo sobre un acontecimiento estremecedor. El que es considerado el inicio histórico de una nueva manera de dar coberturas televisadas en directo guía, por tanto, esta película que protagoniza Peter Sarsgaard, en el papel del histórico directivo de televisión Roone Arledge. Dirige Tim Fehlbaum.

'Mikaela'

El cineasta Daniel Calparsoro conduce este 'thriller' situado en una autopista colapsada por culpa de una tormenta como no ha habido nunca. Unos atracadores aprovecharán la ocasión para intentar el asalto a un furgón blindado, lo que no les será nada fácil, y no por la nieve o el monumental atasco, sino por un policía desencantado que de pronto recupera la vocación y por una enigmática joven. Al policía cabreado y cansado da vida Antonio Resines, acompañado por Natalia Azahara al frente del reparto.

'La acompañante'

Difícil clasificar esta producción que escribe y dirige Drew Hancock y protagonizan Sophie Thatcher y Jack Quaid. ¿Ciencia ficción?, ¿distopía?, ¿'thriller'?, ¿comedia negra?, ¿comedia romántica? Todo eso es 'La acompañante', y alguna cosa más. Porque no es una historia de amor, o no una historia de amor al uso, sino una historia chico-chica que en verdad es una historia ser humano hombre-robot mujer.

'Memorias de un caracol'

Está nominada al Oscar a la mejor película de animación esta producción australiana dirigida por Adam Elliot. Ganarlo sería un colofón impresionante a una trayectoria de premios (en el festival de Annecy, la meca de este sector) y de otras nominaciones relevantes, como en los Globos de Oro. Comedia y tragedia se funden aquí para contar la historia de una solitaria niña aficionada a coleccionar figuras decorativas de caracoles. La muerte de su padre quitará a su hermano gemelo de su lado, pero le acercará a Pinky, una mujer mayor que cambiará su vida.

'Policán'

Otra aventura animada, y con sello de DreamWorks, lo que no es menor porque es la marca responsable de la saga 'Kung Fu Panda'. No es el único factor que apunta al éxito. La película es la adaptación de un fenómeno mundial de la literatura infantil, creado por Dav Pilkey. 'Policán' tendrá que enfrentarse al supervillano felino Perico el Gato en esta comedia entrañable, tierna y repleta de acción.

'Tierra Baja'

Historia introspectiva e intimista, de observación paciente y digestión pausada. El cineasta Miguel Santesmases rodó en el silencio de la comarca del Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, el viaje interior de Carmen, una guionista a quien una noticia sobre una persona importante de su pasado le llevará a preguntarse quién es y qué quiere. Aitana Sánchez-Gijón, próximo Goya de Honor, protagoniza esta película de amores y ritmos calmados junto a Pere Arquillué.

'Fin de fiesta'

Elena Manrique debuta en la dirección de largometrajes con esta historia que, antes de su desembarco en salas, ha ido muy bien por los festivales. Logró el premio a la mejor dirección novel de la Seminci de Valladolid y su protagonista, Sonia Barba, se hizo con el galardón de mejor actriz en el de Almería. 'Fin de fiesta' es el punto de vista de un migrante de origen africano desde el cobertizo de una casa señorial en el que está escondido. Cuando le descubren, comenzará una red de malentendidos y equívocos.

'Siete días en mayo'

La actriz y cineasta Rosana Pastor, quien también fue diputada de Podemos entre 2016 y 2019, firma esta película de estilo documental que reconstruye, a través del periplo de un director de cine italiano, los atentados de la conocida 'Matanza de Atocha' en 1977. El regreso a aquel hecho permite a Pastor reflexionar sobre el auge actual de la extrema derecha. Cuenta para ello con testimonios de Manuela Carmena, Paca Sauquillo, que trabajaban en el bufete masacrado por los pistoleros, o del secretario general de CCOO, Unai Sordo, entre otros.

'A different man'

Edward es un aspirante a actor sin éxito profesional ni amoroso, y tiene una particularidad física: su rostro. Se lo operará, cambiará de aspecto y se convertirá en alguien con todo para triunfar. O no. La película tuvo premio en el festival de Berlín, el de mejor actor para Sebastian Stan, y la dirige un cineasta con mirada singular, Aaron Schimberg.

'Corazones rotos'

Conocido en gran medida por ser miembro del reparto de 'Pequeñas mentiras sin importancia', el actor y director francés Gilles Lellouche se pone tras la cámara para construir la historia de amor entre Clotaire y Jackie, que el ingreso en prisión de él pondrá a prueba. Protagonizan Adèle Exarchopoulos ('La vida de Adele') y François Civil.

'Sight: Camino a la luz'

Basada en la historia real del doctor Wang, un cirujano oftalmológico que emigró a los Estados Unidos desde la China comunista, 'Sight: Camino a la luz' está protagonizada por Terry Chen, Greg Kinnear y Fionnula Flanagan.

'Zorro y Liebre salvan el bosque'

Esta producción animada de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo sobre el valor de la amistad se sumerge en el bosque en el que Zorro y Liebre se proponen esclarecer sucesos misteriosos y, así, salvar sus hogares.

