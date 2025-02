Hong Sang-soo se reafirma en la Berlinale

El coreano Hong Sang-soo nunca ha ganado el Oso de Oro que otorga la Berlinale, pero eso no le impide ser uno de los cineastas más laureados en toda la historia del certamen alemán: tras participar en él en ocho ocasiones, seis de ellas en los útimos cinco años, de momento ha ganado aquí el Gran Premio del Jurado en dos ocasiones y el galardón a la Mejor Dirección en otras dos.

Y de ningún modo es descartable que su nombre acabe figurando también en el palmarés que la muestra hará público este sábado puesto que, como sus acérrimos fans sin duda habrán dado por hecho, la película que el coreano ha presentado este jueves a concurso en el festival posee buena parte de las características que, a lo largo de su extensísima filmografía -33 largometrajes desde 1996-, ha mantenido como sello de identidad.

El protagonista de ‘What Does that Nature Say to You’ es un joven poeta -hijo de un millonario, pero decidido a abrirse camino por sí mismo- que pasa un día en la magnífica mansión de la familia de su novia, conociendo a los padres y la hermana de esta. Buena parte de la jornada transcurre apacible y desenfadada, vehiculada por una sucesión de conversaciones sobre la poesía, la belleza y el amor. Sin embargo, como de costumbre en la obra de Hong, es solo cuestión de tiempo que acaben aflorando las pequeñas miserias de cada personaje y las desavenencias entre ellos. Ver el conflicto venir, eso sí, no mitiga lo más mínimo la hilaridad que provoca al estallar.

Uno de los pocos directores capaces de rivalizar con Hong en términos de fecundidad creativa es el rumano Radu Jude, cuya nueva película -que también compite en la Berlinale este año- de hecho presenta similitudes con las del coreano; después de todo, da la sensación de haber sido filmada sobre la marcha, se construye a partir de una serie de prolongadas charlas y, al menos en una de ellas, los personajes están cómicamente ebrios. Aunque carece de la vitalidad formal de los dos largometrajes inmediatamente anteriores de Jude, ‘No esperes demasiado del fin del mundo’ (2023) -su mejor película hasta a la fecha- o ‘Un polvo desafortunado o porno loco’ (2021) -gracias a la que ya tiene el Oso de Oro en su palmarés personal-, ‘Kontinental ‘75’ es una obra llena de sustancia satírica y afilada mala uva.

Vagamente inspirada en ‘Europa ’51’ (1952), de Roberto Rossellini, retrata a una alguacil que, afectada por el suicidio del hombre al que acababa de desalojar esa misma mañana, comienza a vagar por la ciudad esperando recibir consuelo de parte de su pareja, su mejor amiga y su sacerdote, entre otros interlocutores. En el proceso, Jude se sirve de diálogos filmados en un solo plano fijo para lanzar dardos precisos contra la especulación inmobiliaria y el capitalismo postsoviético, el nacionalismo, la religión, y la hipocresía de la progresía liberal que apenas oculta su desinterés en el sufrimiento de otras personas. Y entretanto acumula más ideas en apenas 15 minutos de su metraje, cualesquiera que sean, que la mayoría de sus rivales en esta competición en la totalidad del suyo.