Sean S. Cunningham, director y productor de 'Viernes 13': "Todo lo que pasó con esa película fue cuestión de suerte"

Sean S. Cunningham fue en los 70 y 80 un cineasta astuto, algunos dirán que oportunista, atento a las corrientes y experto en coger olas o incluso adelantarse a ellas. En sus inicios saltó sin problemas del porno al cine familiar con 'Aquí vienen los tigres', copia descarada de la exitosa 'Los picarones'. Uno de sus primeros colaboradores fue Wes Craven, a quien produjo 'La última casa a la izquierda' en 1972. Pero su mejor golpe lo dio ocho años después con el estreno de 'Viernes 13', evidente (a la par que realmente efectivo) intento de prolongar y amortizar los aciertos de 'La noche de Halloween', estrenada solo dos años antes.

Este cronista pensaba que el aparentemente directo Cunningham, receptor este año en Sitges de una Màquina del Temps, no tendría problema en reconocer la influencia de Carpenter en su filme más conocido. Pero asegura que fue importante solo desde una perspectiva conceptual y de negocio: "Para nosotros, esa película demostró que podías rodar sin estrellas, con poco presupuesto, en una localización limitada, y llenar las salas de cine", explica. "Hasta entonces, para lograr algo así parecía esencial rodar con gente famosa o invertir mucho dinero en grandes producciones".

Fenómeno inesperado

'Viernes 13' recaudó casi 40 millones de dólares, solo en Norteamérica, sin necesidad de estrellas (Kevin Bacon todavía no era quien sería), lujos presupuestarios ni gran variedad de localizaciones. Toda la acción se desarrolla en un campamento de verano de la ficcional Crystal Lake, reabierto recientemente, donde una figura misteriosa va cargándose uno a uno a los consejeros que tratan de dar vida al lugar. "Fue un éxito porque era como una montaña rusa", dice Cunningham. "Suele decirse que la gente iba en busca del 'gore', pero tampoco había tanto. Sobre todo, el público quedaba impactado por el final. Lo disfrutaban y después volvían a ver la peli con otros amigos para ver qué cara ponían en ese momento. ¡Las palomitas saltaban por los aires!".

Esta película de influencias evidentes (aquel gran susto final remitía a la mano de Carrie White emergiendo de la tierra para agarrar a Sue Snell) acabó siendo, a su vez, evidente influencia. Llegaron muchos otros 'slashers' (o películas 'de cuchilladas') con su (no) estilo naturalista, crudo. Además, el campamento de verano se convirtió en paisaje recurrente del cine de terror. "Se me adjudican demasiados méritos", opina el director. "Yo solo estaba aprendiendo a hacer películas. Quería hacerlas bien. Todo lo que pasó con 'Viernes 13' fue solo cuestión de suerte. Estuve en el sitio adecuado en el momento correcto. Si esta misma película se estrenara ahora mismo, no creo que funcionara muy bien, porque hemos visto muchas cosas parecidas". Cunningham se quita medallas a la vez que reconoce, sin querer, el impacto de su obra.

Franquicia de hasta doce películas

En realidad, era solo en ese célebre final que veíamos a Jason Voorhees, a la postre el principal reclamo de una franquicia que incluye doce largos (en el tercero, en 3D, asomaba por primera vez la famosa máscara de hockey del villano), una futura serie de televisión, novelas, tebeos y videojuegos. Cunningham estuvo desligado de la saga durante un tiempo: "Solo querían hacer películas basadas en el 'gore'. A nadie le interesaba hacer productos que atrajeran al público de otra manera. Además, ya había hecho 'Viernes 13'; quería hacer películas diferentes".

Por ejemplo, la entrañable 'Profundidad seis', con la que (en otro movimiento astuto u oportunista) se adelantó a la corriente de películas de ciencia ficción y terror submarinas que inundarían las salas a finales de los 80. Aunque no tan recordada como 'Abyss', tiene su encanto, además de un póster icónico. "Lo que le faltaba era un buen monstruo", reconoce Cunningham. "No funcionaba nada bien, así que solo mostramos pequeños flashes. Fue tan difícil de rodar… Realmente me cuesta ver mis películas sin verles los defectos. Es lo único que soy capaz de ver en ellas".

Si a principios de los 90 se decidió a volver a Crystal Lake, fue básicamente por su sueño de poner frente a frente, "como en un combate enjaulado", a Jason Voorhees y Freddy Krueger, el otro villano clave del terror sobrenatural de finales del siglo XX. Mientras el proyecto se desencallaba, tuvo tiempo de producir otras dos entregas de la saga, 'Viernes 13: El final. Jason se va al infierno', con Jason como fantasma, y 'Jason X', con Jason en el espacio (y David Cronenberg como una de sus primeras víctimas). También produjo el 'reboot' de 2009, pero no tiene nada que ver con la serie precuela que prepara ahora A24, 'Crystal Lake'; en 2021, el guionista Victor Miller recuperó los derechos del guion original de la primera película y sus personajes tras una larga disputa legal. Cunningham no desea ningún mal a sus autores: "Tengo curiosidad por ver lo que hacen y qué clase de historias cuentan. Porque no tendría sentido que, sencillamente, Jason se dedicara a cargarse adolescentes cada fin de semana. Tiene que haber algo más".