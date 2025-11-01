Semana Internacional de Cine de Valladolid
Magallanes', de Lav Diaz, y 'The mastermind', de Kelly Reichardt, Espiga de Oro ex aequo
La cineasta húngara Ildikó Enyedi se lleva la Espiga de Plata por 'Silent friend'
EFE
Valladolid
El jurado internacional de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha premiado este sábado con la Espiga de Oro a las películas 'Magallanes', del director filipino Lav Díaz, y 'Mastermind', firmada por la estadounidense Kelly Reichart.
La Espiga de Plata ha sido otorgada a la película húngara 'Silent Friend', de Ildikó Enyedi; mientras que los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini se han hecho con el precio a la mejor dirección por su película 'La noche está marchándose ya'.
En cuanto a las interpretaciones, el jurado ha valorado los trabajos de Eva Victor, por su papel en 'Sorry baby', dirigida por ella misma, y Harry Melling por 'Pillion'.
- La conductora superviviente del accidente de Gandia da positivo en el control de drogas y alcohol
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Renfe reduce los trenes Gandia-València ante la imposibilidad de prestar la totalidad del servicio por las obras
- Dos periodistas de À Punt se acogen a la cláusula de conciencia para desvincularse de la cadena
- Las víctimas mortales de la dana podrían subir a 234
- Cooperativas a Mazón: 'Nosotros sí sabemos dónde estábamos el día de la dana
- Testigos del accidente del puerto de Gandia: 'Iban a toda velocidad por el párking
- Hacienda subasta 16 fincas desde 50 euros en siete municipios