Semana Internacional de Cine de Valladolid

Magallanes', de Lav Diaz, y 'The mastermind', de Kelly Reichardt, Espiga de Oro ex aequo

La cineasta húngara Ildikó Enyedi se lleva la Espiga de Plata por 'Silent friend'

La Seminci premia con la Espiga de Oro a 'Magallanes' y 'Mastermind'.

EFE

Valladolid

El jurado internacional de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha premiado este sábado con la Espiga de Oro a las películas 'Magallanes', del director filipino Lav Díaz, y 'Mastermind', firmada por la estadounidense Kelly Reichart.

La Espiga de Plata ha sido otorgada a la película húngara 'Silent Friend', de Ildikó Enyedi; mientras que los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini se han hecho con el precio a la mejor dirección por su película 'La noche está marchándose ya'.

En cuanto a las interpretaciones, el jurado ha valorado los trabajos de Eva Victor, por su papel en 'Sorry baby', dirigida por ella misma, y Harry Melling por 'Pillion'.

TEMAS

