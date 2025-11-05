María Esteve canta y baila en Valencia por la crisis de la mediana edad: "Fue un shock vernos todos de nuevo con el pelo blanco"
La actriz y la directora Samantha López Speranza han presentado en Kinépolis Todos los lados de la cama, tercera entrega de la mítica saga de comedia musical
Olivia Díaz
Hace veintitrés años, El otro lado de la cama demostró que la comedia española también podía ser ingeniosa mezclando enredos y infidelidades con unos números musicales basados en éxitos del pop. Su espectacular acogida generó adaptaciones teatrales y una segunda entrega, Los dos lados de la cama, estrenada tres años después. Ambas películas consiguieron recaudar más de veinte millones de euros y llevaron a cuatro millones de espectadores a los cines, dando pie a un fenómeno cultural que llevaba dos décadas reclamando una conclusión a la altura.
El 14 de noviembre, por fin, la espera se termina. Todos los lados de la cama llega a las salas recuperando a los protagonistas originales y sumando nuevos rostros que permitan ampliar la saga a las nuevas generaciones. Los personajes son más viejos, pero no por ello más sabios, reincidiendo en los divertidísimos errores de antaño y expresando sus frustraciones a través de entrañables coreografías. La debutante Samantha López Speranza asume el reto de suceder al mítico Emilio Martínez Lázaro en la dirección de una película que hoy se ha presentado en exclusiva en los cines Kinépolis Valencia.
"El otro lado de la cama fue la primera película que vi cuando llegué a España desde México, y me pareció alucinante", ha reconocido la cineasta durante su visita al complejo de Paterna. "Imaginaos mi cara cuando los productores me preguntaron por mis géneros favoritos, yo les respondí que el terror y el musical, y la sorpresa que supuso descubrir el musical que pensaban ofrecerme". A su lado, María Esteve, convertida nuevamente en la locuaz e imprevisible Pilar, ha celebrado su regreso a la franquicia que la lanzó a la fama: "Volver a estar juntos después de tanto tiempo ha sido un poco shock, vernos de nuevo con el pelo blanco... Totalmente increíble. Además, la trama estaba muy bien definida y yo sentía mucha curiosidad por saber qué había sido de Pilar". Esteve, pues, no es la única que regresa: Ernesto Alterio, Pilar Castro, Natalia Verbeke, Alberto San Juan, Guillermo Toledo y Secun de la Rosa también vuelven a cantar y bailar entre líos de alcoba.
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- El hombre que no supo reinar
- Convocada para este martes una huelga del taxi que afectará 'gravemente' al tráfico de València
- Más de 2.000 taxis colapsan València en una protesta contra Uber y Cabify