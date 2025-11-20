Crítica de la película 'Drácula': Luc Besson presenta al vampiro clásico en un espectáculo de sangre, sexo y fragancias

Menos de un año después del ‘Nosferatu’ de Robert Eggers llega a las pantallas el ‘Drácula’ de Luc Besson, que si tiene un referente claro, al menos en sus primeros 20 minutos, ese es el ‘Drácula’ que dirigió Francis Ford Coppola en 1992: el mismo tono atormentado-romántico con el príncipe Vlad llorando la muerte de su amada Elisabeta, idéntico cromatismo exacerbado y la venganza aocalíptica del guerrero convertido ahora en vampiro en 1480. Besson añade antes unos planos se sexo fogoso entre los dos amantes y después una atractiva percusión por un campo nevado repleto de trampas para lobos.

'Drácula' Año: 2025 Dirección: Luc Besson Intérpretes: Caleb landry Jones, Zoë Bleu Sidel, Christoph Waltz Estreno: 21/11/2025 ★★★

París, 400 años después. El vampiro se instala en la capital francesa en vez de Londres, pero el imaginario sigue siento muy gótico: el castillo, la llegada de Jonathan Harker –aquí más proactivo y curioso que asustadizo–, el largo cabello blanco de Drácula recogido en moños y trenzas. Besson se saca de la manga un perfume italiano como modo de seducción y acude al Hitchcock de ‘Vértigo’ para contar la obsesión del vampiro en convertir a Mina en su amada Elisabeta. La melodía de la caja de música que Mina recuerda de una vida que no es la suya es otro bonito detalle en una película que se pierde en varias disquisiciones absurdas, pero reinventa algunos elementos del rico temario vampírico.