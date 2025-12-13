Cinco películas para recordar a Héctor Alterio

El actor Héctor Alterio, fallecido este viernes a los 96 años, deja una extensa filmografía como intérprete. Estas son algunas de las películas más destacadas en las que actuó.

'La Patagonia rebelde' (1974)

Uno de los grandes clásicos del cine. El filme de Héctor Olivera narra la primera huelga de trabajadores en Argentina. Ocurrió en 1920 y estuvo protagonizada por unos obreros de la Patagonia que exigían mejoras laborales. Estaban agrupados en sociedades anarquistas y socialistas, influenciados por numerosos emigrantes europeos. El Gobierno acabó mandando al ejército para resolver la situación. La película fue prohibida en Argentina tras la muerte del presidente Perón en 1974.

'A un dios desconocido' (1977)

Héctor Alterio encarna en este filme de Jaime Chávarri a José, un mago homosexual que se enfrenta a sí mismo en un momento de profundo cambio social. La película transcurre en dos espacios temporales. Por un lado 1977, el presente del personaje y, por otro, julio de 1936, cuando estalló la Guerra Civil. El protagonista va en busca de sus recuerdos de esa época cuando vivía en Granada donde su padre trabajaba como jardinero en la casa de los Buendía, amigos de la familia de Federico García Lorca a quien vio en alguna ocasión.

'La guerra de papá' (1977)

Comedia de Antonio Mercero de 1977 que adapta una novela de Miguel Delibes donde, a través de la mirada de un niño refleja las secuelas de la Guerra Civil en una familia de clase media-alta de los años 60. La autoridad patriarcal y el peso de los roles tradicionales de género en la España de la dictadura y las hipocresías de los adultos quedan al descubierto ante la mirada inocente de un niño que ha sido 'destronado' ante la llegada de su hermanita.

'La historia oficial' (1985)

El filme de Luis Puenzo se sitúa en Buenos Aires en 1983. Una profesora universitaria (Norma Aleandro) que en los últimos años de la dictadura militar empieza a tomar conciencia de todo lo ocurrido, a sospechar de sobre los oscuros asuntos de su marido (Héctor Alterio) al querer saber más sobre la adopción de su hija. El filme ganó el Oscar a la Mejor película extranjera.

'El hijo de la novia' (2001)

Película argentina de Juan José Campanella. Un hombre cuarentrón egoísta y sin tiempo para nada (Ricardo Darín) debe ayudar a hacer realidad la petición de su padre (Héctor Alterio) para que pueda cumplir con el sueño de su madre (Norma Aleandro) de casarse por la Iglesia, algo que no pudieron hacer cuando eran jóvenes. El problema es que ella sufre alzhéimer y está internada en un geriátrico.