Premios de cine
Así se han repartido los Globos de Oro: lista completa de ganadores
'Una batalla tras otra' y la serie 'Adolescencia' lideran el palmarés con cuatro premios cada una
Redacción
CINE
Mejor película. Drama
'Hamnet', de Chloé Zhao
Mejor película. Comedia o musical
'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson
Mejor película en lengua no inglesa
'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho (Brasil)
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'
Mejor actor protagonista. Drama
Wagner Moura, por 'El agente secreto'
Mejor actriz protagonista. Drama
Jessie Buckley, por 'Hamnet'
Mejor actor protagonista. Comedia o musical
Thimotée Chalamet, por 'Marty Supreme'
Mejor actriz protagonista. Comedia o musical
Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'
Mejor actor de reparto
Stellan Skarsgaard, por 'Valor sentimental'
Mejor actriz de reparto
Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'
Mejor guion
'Una batalla tras otra'
Mejor música original
'Los pecadores'
Mejor canción
'Golden', de 'Las guerreras k-pop'
Mejor logro cinematográfico en la taquilla
'Los pecadores'
Mejor película de animación
'Las guerreras k-pop', de Maggie Kang y Chris Appelhans
TELEVISIÓN
Mejor serie. Drama
'The Pitt'
Mejor serie. Comedia
'The Studio'
Mejor miniserie
'Adolescencia'
Mejor actor protagonista. Drama
Noah Wyle, por 'The Pitt'
Mejor actriz protagonista. Drama
Rhea Seehorn, por 'Pluribus'
Mejor actor protagonista. Comedia
Seth Rogen, por 'The Studio'
Mejor actriz protagonista. Comedia
Jean Smart, por 'Hacks'
Mejor actor protagonista. Miniserie
Stephen Graham, por 'Adolescencia'
Mejor actriz protagonista. Miniserie
Michelle Williams, por 'Dying for sex'
Mejor actor de reparto
Owen Cooper, por 'Adolescencia'
Mejor actriz de reparto
Erin Doherty, por 'Adolescencia'
Mejor actuación de comedia 'stand up'
Ricky Gervais. 'Mortality'
Mejor pódcast
'Good hang with Amy Poehler'
