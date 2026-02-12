La 'sección oficial' del Festival de Málaga se reivindica en la Academia de Cine: "Tenemos un firme compromiso con las mujeres"

Se notaban los nervios. Los cineastas que el Festival de Málaga ha seleccionado para su 'Sección oficial' apenas podían ocultar la emoción. Estaban ahí, eufóricos, en una Academia de Cine expectante, a punto de presentar sus películas. Han sido elegidos entre 2.883 opciones. Y, claro, ante la atenta mirada de Fernando Méndez-Leite, su director, alguno no paraba de sonreír. "Deben estar orgullosos, sus trabajos son excelentes. Hemos tenido una participación alta, lo que nos ha permitido hacer una selección diversa y equilibrada", ha subrayado Juan Antonio Vigar, director del certamen. En total, entre el 6 y el 15 de marzo, en la 29º edición se proyectarán 263 audiovisuales, de los que 22 competirán por la Biznaga de Oro.

"Los hemos escogido por las ideas, sonrisas y mundos que transmiten. Las ocho personas que conforman el comité suelen valorarlas tras verlas en nuestra plataforma y, poco a poco, según las críticas, van pasando de nivel. Al final, se hace una puesta en común", ha explicado Vigar sobre el proceso de selección. Una criba que, en esta ocasión, ojo, se ha saldado con 12 filmes españoles y 10 iberoamericanos.

Ángeles González-Sinde, en la Academia de Cine este jueves. / ISA SAIZ

Se trata de Calle Málaga, de Maryam Touzani; Altas Capacidades, de Víctor García León; Después de Kim, de Ángeles González-Sinde; Corredora, de Laura García Alonso; Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa; La buena hija, de Julia de Paz; Lapönia, de David Serrano; Mala bestia, de Bárbara Farré; Mi querida señorita, de Fer González Molina; Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz; Pizza Movies, de Carlo Padial; y Yo no moriré de amor, de Marta Matute son las cintas nacionales que lucharán por el máximo galardón del Festival de Málaga. Por su parte, las internacionales son: Ángeles, de Paula Markovitch; El corazón del lobo, de Francisco J. Lombardi; El guardián, de Nuria Ibáñez; El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso; Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato; Juana, de Daniel Giménez Cacho; La mujer de la fila, de Benjamín Ávila; La hija Cóndor, de Álvaro Olmos Torrico; Mil pedazos, de Sergio Castro-San Martín; y Neurótica anónima, de Jorge Perugorría Rodríguez.

Arancha Echevarría presentará 'Cada día nace un listo' en el Festival de Málaga. / ISA SAIZ

"El cine español goza de una salud sólida. El talento siempre ha estado ahí, incluso en los momentos más críticos. Lo tenemos a raudales. Nuestra industria es solvente", ha enfatizado Vigar, que también ha puesto el foco en las políticas que han ido adoptando para alcanzar la paridad. En esta edición, 1.182 películas han sido dirigidas por mujeres, lo que traduce un 41% del total. Y, entre las seleccionadas, 102, un 39%: "Tenemos un firme compromiso con ellas. De hecho, suyas son nueve de las 22 que conforman la sección oficial".

Fuera de concurso

Ésta también contará con otros 21 títulos fuera de concurso: 9 lunas, de Patricia Ortega; A una isla de ti, de Alexis Morante; Andy, de Román Parrado; Auri, de Violeta Salama; Cada día nace un listo, de Arantxa Echevarria; Casi todo bien, de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet; Día de caza, de Pedro Aguilera; Dos días, de Gonzaga Manso; Femení Singular, de Xavi Puebla; Hora y veinte, de Marc Romero; Hugo 24, de Luc Knowles; La familia Benetón +2, de Joaquín Mazón; Los justos, de Jorge A. Lara y Fernando Pérez; Mallorca confidencial, de David Ilundain; Solos, de Guillermo Ríos; Todos los colores, de Beatriz de Silva; Un altre home, de David Moragas; Un hijo, de Nacho la Casa; Viaje al país de los blancos, de Dani Sancho; Bye bye paraíso, de Kim Elizondo Navarro; y La casaca de Dios, de Fernan Miras.

Noticias relacionadas

Carlo Padial, durante la presentación del 29º edición del Festival de Málaga en Madrid. / ISA SAIZ

"Nos encanta escuchar a voces emergentes. En 2026, el 31% de los proyectos elegidos son óperas primas. Málaga se ha convertido en un semillero de nuevas voces", ha apuntado Vigar. El festival, además, dará el Premio Málaga a la actriz Rossy de Palma, el Ricardo Franco a la productora Manuela Ocón, el Málaga Talent a la cineasta Alauda Ruiz de Azúa y el Retrospectiva al director Francisco Lombardi. A ellos se suman la Biznaga Ciudad del Paraíso a Victoria Vera y las Biznagas de Honor para la actriz uruguaya Natalia Oreiro, el fallecido director argentino Fabián Bielinsky, los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat y el actor español Saturnino García