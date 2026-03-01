El cine vasco triunfa en los Goya de Barcelona, por Quim Casas

Hay años en que los Goya, o los Oscar, o los César, Bafta y Gaudí, disputan un duelo desigual entre un par de películas favoritas y el resto. Razones artísticas, comerciales, de prestigio festivalero. Este año eran ‘Sirat’ y ‘Los domingos’ los filmes colocados por encima de los demás, por premios en festivales internacionales, por alto rendimiento en taquilla, por alimentar una tendencia –la espiritualidad en el caso del filme de Alauda Ruiz de Azua– o sorprender a públicos varios y haber pasado el ultimo corte de los Oscar –la película de Oliver Laxe.

El primer galardón de la noche recayó en ‘Los domingos’, para la actriz de reparto Nagore Aranburu. Pero luego fue posicionándose ‘Sirat’ con los premios a la música, montaje, sonido, dirección de producción, fotografía y dirección artística. Siempre que uno de los títulos favoritos aglutina los mal llamados premios “técnicos”, parece que los galardones “gordos” serán para el otro filme.

BARCELONA, 28/02/2026.- El actor José Ramón Soroiz recibe el Goya a mejor actor protagonista por su trabajo en ´Maspalomas´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez / Alberto Estévez / EFE

Pero esto es una gala –de nuevo innecesariamente larga pese a mantener un ritmo fluido en la primera hora y articular en la medida de lo posible las referencias a ceremonias previas– y por el medio hubo posicionamientos políticos concisos como el de la directora y actriz argentina Dolores Fonzi al recibir el Goya a la mejor película latinoamericana por ‘Belén’ o la fábula contada por Gonzalo Suárez, el Goya de honor y uno de los cineastas españoles de toda la historia que, como novelista y periodista que ha sido también, mejor maneja las palabras.

La actriz Alauda Ruiz de Azúa recoge el Goya a Mejor Guión Original por 'Los domingos'. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Todo discurría entre claro y comedido con algunas excepciones: hasta lo fue, comedido, Albert Serra al recoger la otra estatuilla más cantada de la noche por el documental taurino ‘Tardes de soledad’. De la comprometida Susan Sarandon se esperaba lo que dijo. En todo caso, tras la polémica suscitada en la reciente Berlinale por las desafortunadas declaraciones de algunas personalidades sobre el posicionamiento político, o la inexistencia de este, por parte de los artistas, en los Goya algunas de las personas premiadas tuvieron el valor de alertar: hubo algún que otro silbido para Fonzi cuando, argumentando que venía del futuro, avisó a los españoles de que no cometieran el mismo error que han cometido los argentinos votando a quien han votado.

Sara Fernández

Tiempo de política. Después, tiempo de gags o chascarrillos. Y venga dilatar los minutos a la espera de las decisiones finales, las que marcan en una dirección u otra los galardones anuales del cine español. Y al empezar el desenlace de la gala más de tres horas después, no hubo ningún giro de guion. Además del otro premio previsible, el de José Ramón Soroiz como mejor actor por ‘Maspalomas’, ‘Los domingos’ venció a ‘Sirat’ en el cuerpo a cuerpo final: Goya a la mejor película, dirección –la cuarta mujer que lo consigue–, actriz (Patricia López Arnaiz) y guion original. El cine vasco triunfó en los Goya celebrados en la capital catalana. Sin pretenderlo, un curioso movimiento político. Carla Simón se fue de vacío y puede que los responsables de ‘Sorda’, con tres premios importantes, se sientan tan triunfadores como la que más.