ESTIMAR Marina Farnals, escenario de “El último mono”, la nueva comedia rodada con Valencia como telón de fondo

El hotel ESTIMAR Marina Farnals ha sido uno de los escenarios escogidos para el rodaje de “El último mono”, la nueva comedia dirigida por Joaquín Mazón Lacasa que llega a los cines de toda España el próximo 7 de agosto con Valencia como gran telón de fondo. Parte de las escenas de la película se han rodado en las instalaciones del hotel, situado en primera línea de playa en La Pobla de Farnals, a pocos minutos de la ciudad de Valencia.

“El último mono”, está protagonizada por Juan Dávila, uno de los fenómenos humorísticos más populares del momento y la nominada al Goya Susana Abaitua. El reparto se completa con el actor alicantino Óscar Lasarte, nominado al Goya al Mejor Actor Revelación y la actriz valenciana Conchi Espejo.

La película aborda con una mirada divertida, provocadora y actual las relaciones entre mujeres y hombres en tiempos de redes sociales.

Rodada en Valencia, la ciudad se convierte en un personaje más de la historia: luminosa, mediterránea y vibrante, es el escenario del divertido encuentro entre sus protagonistas durante un fin de semana.

En ese mapa de localizaciones, ESTIMAR Marina Farnals aporta la atmósfera de un hotel de playa contemporáneo, abierto al mar y muy vinculado al estilo de vida mediterráneo. Su arquitectura luminosa, la fuerza de sus espacios interiores y exteriores, y la proximidad inmediata a la arena lo convirtieron en una de las localizaciones clave seleccionadas por el equipo de producción para dar vida a algunas de las escenas que interpretan los actores durante su paso por la costa valenciana.

Desde la dirección de ESTIMAR Hotels subrayan la oportunidad que supone para el hotel formar parte de un proyecto cinematográfico de estreno nacional ligado a Valencia. Para la cadena, la participación de ESTIMAR Marina Farnals en “El último mono” refuerza su apuesta por la ciudad y la zona como destino de referencia para el ocio, la cultura y el turismo, y consolida al hotel como espacio versátil tanto para la estancia vacacional como para la celebración de eventos y rodajes.

“El último mono”, es una producción de MOD Producciones, MOD Pictures, Misent Producciones y Pecaneta Producciones con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y À Punt.