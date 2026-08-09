Cine
Cinco películas en salas y cinco en plataformas que no puedes perderte este agosto
Quim Casas
Aunque ha sido julio el mes de los ‘blockbuster’ del verano (‘La Odisea’, el último Spider-man), agosto no le va a la zaga con títulos esperados de Ridley Scott, Rodrigo Sorogoyen y David Robert Mitchell.
Rompió moldes en el cine de terror moderno con ‘Its follows’ y después de la jugó con un filme muy personal que no funcionó comercialmente, ‘Lo que esconde Silver Lake’. Ocho años después, Mitchell regresa con una película fantástica en la que los habitantes de una localidad son transportados a un tiempo remoto. Con Anne Hathaway y Ewan McGregor.
Menos original que la mejor película de su director, ‘Comanchería’, este thriller sobre una amenaza de bomba en el corazón de Londres y un espectacular robo a un banco está rodado con el pulso suficiente y un buen surtido de giros de guion que desorientan tanto a los personajes como a los espectadores.
Los filmes que protagoniza Statham están diseñados a su medida: cara de pocos amigos, algo de tormento interior por algún hecho del pasado, pocas palabras y violencia a raudales. El interés aquí reside en que todo acontece en la panza de un gran carguero en el que se trafica con migrantes. Poca trama y mucha acción.
El director de ‘Antidisturbios’ propone un tema que tiene ligeras similitudes con la película noruega ‘Valor sentimental’. Un cineasta veterano (Javier Bardem), tan aclamado como cuestionado por excesos del pasado, le ofrece un papel a su hija (Victoria Luengo) para ayudarla a reactivar su carrera como actriz. La convivencia en el rodaje será complicada.
Los filmes del director de ‘Blade runner’ siguen partiendo de un reparto atractivo (Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce) y un buen diseño de producción sea cual sea el tema. En este caso se trata de un relato de ciencia ficción que enfrenta a los supervivientes de un virus mortal con un grupo violento llamado Segadores.
Los estrenos en ‘streaming’ se relajan en agosto, pero aun así pueden verse este mes en las distintas plataformas productos curiosos de terror, distópicos, falsos embarazos y la huida de Josef Mengele a Latinoamérica al terminar la segunda guerra mundial.
Cinco estrenos en 'streaming'
Una familia queda confinada en una casa sin una razón concreta. Intentan entender porque no pueden salir del edificio, pero poco a poco apremia más la carencia de comida y el instinto de supervivencia. Un filme claustrofóbico de terror protagonizado por la estadounidense-coreana Greta Lee (‘Vidas pasadas’) y el brasileño Wagner Moura (‘El agente secreto’).
Relato de ciencia ficción ambientado en un Río de Janeiro socialmente dividido. Argumentalmente no es ninguna sorpresa, ya que la división existe desde hace décadas. Si es más aterrador el desastre medioambiental que ha convertido los barrios de clase media en zonas ocupadas por bandas. Uno de los directores es Fernando Meirelles, responsable de ‘Ciudad de Dios’.
Película de producción mexicana dirigido por la chilena Maite Alberdi que baraja elementos de documental y de ficción. Se centra en una mujer que finge estar embarazada debido a la presión social y a su propio deseo de ser madre. La mentira queda instaurada y la joven la mantiene ante la ilusión que despierta en su pareja el hecho de ser padre.
Reconstrucción de la vida de Mengele, uno de los arquitectos del terror en el campo de Auschwitz, desde que escapó de Alemania para instalarse en Argentina, Brasil y Paraguay con una nueva identidad. El personaje es contemplado a través del punto de vista de su hijo. Penúltima película del controvertido director ruso de ‘Leto’ y ‘Limónov’.
Marisa Tomei, vista en retrospectiva en unas imágenes de “Spider-man: Brand new day’ como la tía de Peter Parker, es la protagonista de esta comedia sobre una sicóloga convencida de que su hija se ha enamorado de un completo narcisista. Por ello viaja a Los Ángeles para impedir como sea la boda de la pareja.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Última hora de los incendios en Castellón: Centran los esfuerzos en Tírig tras controlar el fuego en Culla y mejorar en la Serra d'en Galceran
- Cuándo ponerse y quitarse las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en València
- María, la madre de Ferran Torres, emocionada en el homenaje en Foios: 'Es un orgullo, estamos muy felices
- Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
- El pueblo de Mestalla despide al equipo y al entrenador con pitos y cánticos de '¡Corberán dimisión!', en el último Taronja en el viejo coliseo
- Dos fallecidos y dos heridos graves en un brutal accidente de tráfico en Benissa
- España extiende a València y otros cinco aeropuertos los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia
- Un acto mantendrá viva en el Port de Sagunt la memoria de los trabajadores fallecidos en la siderurgia