Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio SegorbeReventón húmedo AlziraTormenta ValenciaTiempo en ValenciaNoche más calurosa de la historiaCaída palmera El PerellonetIncendio Tavernes de la Valldigna
instagramlinkedin

Cine

'La Odisea' se convierte en la película para adultos más taquillera de la historia

La película de Christopher Nolan lleva recaudados en todo el mundo 1.156 millones de euros y ya ha superado la marca de 'Deadpool y Lobezno'

Una escena de 'La Odisea', con Anne Hathaway como esposa de Odiseo.

Una escena de 'La Odisea', con Anne Hathaway como esposa de Odiseo. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Cuando aún no ha apurado, ni de lejos, su carrera comercial en las salas de cine, 'La Odisea', de Christopher Nolan, se ha convertido ya en la película para adultos más taquillera de la historia después de recaudar 1.352 millones de dólares (unos 1.156 millones de euros) en todo el mundo, según ha anunciado en sus redes sociales el estudio Universal Pictures, encargado de producir la ambiciosa adaptación de la epopeya homérica.

La película protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland ha superado el récord que hasta ahora estaba en poder de la película de Marvel 'Deadpool y Lobezno', de Shawn Levy, que en 2024 alcanzó los 1.338 millones de dólares (1.144 millones de euros) y se erigió en la película con la calificación R para adultos con la mayor recaudación de todos los tiempos. El actor Ryan Reynolds, uno de los coprotagonistas de 'Deadpool y Lobezno', ha publicado en las redes un vídeo humorístico para felicitar a Nolan y su equipo por la gesta.

Con un presupuesto de producción estimado en 250 millones de dólares, 'La Odisea' debutó en la gran pantalla el pasado 17 de julio con una recaudación mundial inicial de 264 millones de dólares (226 millones de euros), situándose desde el primer momento como el mayor estreno en la carrera del director, superando incluso las cifras de la oscarizada 'Oppenheimer'.

Noticias relacionadas y más

El último filme de Nolan queda aún lejos de la película sin restricciones de público más taquillera de la historia, un título que corresponde a 'Avatar' (2009), de James Cameron, con una recaudación total de 2.923 millones de dólares (casi 2.500 millones de euros).

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Mi padre estaría muy orgulloso de que 'Un beso y una flor' se haya convertido en el segundo himno del Mundial»
  2. Una tormenta con adversidad potencial muy alta recorre la provincia con vientos de hasta 140 kilómetros por hora y granizo
  3. Herido en Cullera tras golpearle en la cabeza una sombrilla que salió volando por el fuerte viento en la tormenta
  4. Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana
  5. Detenido tras matar a su tío de una cuchillada en el corazón en Massanassa
  6. El temporal se ceba con el Perellonet: El viento tumba palmeras y daña balcones y fachadas
  7. De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
  8. La aparición de grietas obliga a desalojar durante horas dos bloques de viviendas del Port de Sagunt

El Valencia CF realiza el último entrenamiento antes del debut liguero contra el Celta

El PSPV pide la dimisión del conseller de Emergencias por "desproteger" a los bomberos forestales

El PSPV pide la dimisión del conseller de Emergencias por "desproteger" a los bomberos forestales

El superagente James Pond regresa con 12 versiones de sus clásicos noventeros

El superagente James Pond regresa con 12 versiones de sus clásicos noventeros

Vecinos de Gátova: "No sabemos nada, solo se escuchan los helicópteros"

Vecinos de Gátova: "No sabemos nada, solo se escuchan los helicópteros"

Bergantín, el perro abandonado en una cala inaccesible de Almería: estaba desnutrido y el agua ya cubría parte de su cuerpo

Bergantín, el perro abandonado en una cala inaccesible de Almería: estaba desnutrido y el agua ya cubría parte de su cuerpo

Las llamas amenazan la Calderona

Los Alardos y la Entrada Infantil devuelven el pulso festero a Ontinyent tras la tormenta

Los Alardos y la Entrada Infantil devuelven el pulso festero a Ontinyent tras la tormenta

El gran tobogán de agua de “La Gran” estará dos días al Museo del Textil acompañado de nuevas atracciones

El gran tobogán de agua de “La Gran” estará dos días al Museo del Textil acompañado de nuevas atracciones
Tracking Pixel Contents