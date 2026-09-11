Russell Crowe, el oscarizado actor que también es músico (y lo pregona en un documental): "No soy esclavo del público"

Russell Crowe quiere ser como Marlon Brando, o al menos quiso serlo. Lo confesó el mismo en 1982 cuando, con 18 años y parapetado tras el imposible sobrenombre Russ Le Roq, publicó el himno rockabilly ‘I Just Wanna Be Like Marlon Brando’. Podría decirse que acabó cumpliendo sus deseos dado que, como su ídolo, con el tiempo demostró tener una personalidad irascible y belicosa y se especializó en dar vida a masculinidades a menudo trágicas y brutales, pero eso sería desviarse del tema que hoy lo ha traído a la Mostra de Venecia: que Crowe dio sus primeros pasos artísticos en el mundo de la música, que ha seguido tocándola y escribiéndola mientras primero se convertía en una de las grandes estrella de Hollywood y después se esforzaba por retener parte de ese estatus, y que ahora ha dirigido y producido un documental titulado ‘What Love Builds’ a mayor gloria de sí mismo y su faceta como cantante y compositor de una forma de blues rock que los cómicos Trey Parker y Matt Stone, creadores de la serie ‘South Park’, definieron una vez como “una mezcla entre Jon Bon Jovi y la Hepatitis B”. Es un ejercicio de onannismo para el que, eso sí, el propio Crowe tiene otra justificación.

El actor y director australiano Russell Crowe a su llegada a la playa de Lido para presentar 'What Love Builds' en el Festival de Venecia, este viernes. / ETTORE FERRARI / EFE

“Mi intención fue contestar la pregunta que más se me ha hecho a lo largo de los años: ¿cuál es la diferencia para ti entre ser músico y ser actor?”, ha explicado hoy Crowe acerca de la película, que se presenta en el certamen fuera de concurso. “Las dos facetas están completamente entrelazadas para mí, provienen de la misma fuente creativa. Espero que a partir de ahora no se me haga la misma pregunta tan a menudo”. Afirma que ha pasado 15 años trabajando en la película, que incluye imágenes de archivo recopiladas extraídas de más de cinco décadas.

En ella aparece a los 6 años, cuando pisó un plató por primera vez y recibió su primera guitarra; a finales de los 80, cuando su participación en un montaje teatral de ‘Grease’ y en otro de ‘The Rocky Horror Show’ -para el que se calzó medias de rejilla y tacones en más de 400 representaciones- le descubrió su pasión por la interpretación; en su momento álgido en Hollywood, durante el que fue nominado al Oscar en tres ocasiones y consiguió una de esas estatuillas gracias a ‘Gladiator’ (2001); y voceando con un micrófono pegado a la boca sobre los escenarios, al frente de una lista de bandas de nombres extrañísimos en la que el último lugar está ocupado por su formación actual, Indoor Garden Party. “La música me proporciona una experiencia inmediata y directa con mi público”, ha explicado hoy. “Es gracias a ella que, cuando estoy rodando una película, tengo en mente a los espectadores y sé lo que esperan y necesitan de mí, aunque no estén ahí en ese momento. Ahora bien: no soy esclavo del público”.

El actor y director australiano Russell Crowe a su llegada a la playa de Lido para asistir al Festival de Cine de Venecia este viernes en Venecia, Italia. / FABIO FRUSTACI / EFE

En el transcurso de ‘What Love Builds’, asimismo, encuentra tiempo -no mucho- para reflexionar sobre su comportamiento en público, que se tradujo en varias peleas de bar y la obligación de pagarle 100.000 dólares al conserje de hotel a cuya cara lanzó un teléfono móvil -"a los australianos nos gusta decir las cosas como las vemos, y eso no siempre es apreciado", ha afirmado hoy en Venecia-, y lamenta las críticas y mofas que su pasión por la canción le ha granjeado. Tras verlo en una de las actuaciones musicales incluidas en ‘What Love Builds’, destrozando sin piedad el himno ‘Romeo and Juliet’, de Dire Straits, resulta inevitable estar de acuerdo con ellas.

Brutalidad dictatorial

Las dos películas con las que el festival ha finalizado hoy la presentación de los títulos que este año aspiran al León de Oro coinciden en que ambas reflexionan en mayor o menor medida sobre los daños que causan en el individuo la represión y la brutalidad ejercidas por los gobiernos dictatoriales aunque, eso sí, lo hacen con actitudes muy distintas la una de la otra. Ambientada en el Irán actual, ‘A Bit of Light’ cuenta la historia de un doctor que fue arrestado y ha perdido su licencia para ejercer la profesión tras atender clandestinamente a varios jóvenes heridos durante protestas ciudadanas contra el régimen de los ayatolás y que, tras tomar la decisión de suicidarse, decide visitar a sus hermanos y su madre para despedirse. Pese al tema tratado, la película evita el melodramatismo e incluso incorpora destellos de humor hierático, pero esa virtud no logra compensar la simplonería de su canto a la vida.

Por su parte, ‘Regreso a Buenos Aires’ es el nuevo largometraje del chileno-italiano Marco Bechis, que sufrió en sus propias carnes la dictadura militar argentina con 22 años y posteriormente ha convertido el asunto en asunto recurrente de su cine: si en ‘Garage Olimpo’ (1999) narró la relación entre una adolescente secuestrada por el ejército y su torturador, enamorado de ella, ahora contempla a un turinés que viaja a la capital argentina para testificar en el juicio que se celebra contra aquellos que lo torturaron décadas atrás, y con quienes acabó colaborando. A caballo entre el estudio psicológico y el drama judicial, la nueva película logra hacernos empatizar con un hombre atormentado por la culpa que debe vencer a los demonios del pasado que lo persiguen, pero se muestra algo tosca cuando trata de incorporar modismos propios de géneros como el thriller y el cine de terror a su retrato.

Aunque de ningún modo descartable, la presencia de alguna de esas ficciones en el palmarés que se hará público mañana no se contempla en las quinielas que han empezado a circular por la Mostra. En cambio, no cabe duda ni de cuáles han sido las dos películas más destacables de cuantas han sido presentadas a concurso ni de que ambas se irán del festival con un premio de los más relevantes: ‘NAZA’, el devastador documental de Yuval Abraham y Rachel Szor sobre los métodos del genocidio que Israel comete en Gaza, y ‘Possible Love’, la exquisita reflexión del coreano Lee Chang-dong sobre los deseos prohibidos y los sueños perdidos y la abismal brecha de clase.

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Y también se da por hecha la presencia en la lista de títulos galardonados de DAU, el monumental biopic qe el ruso Ilya Khrzhanovsky ha dedicado al físico Lev Landau, y ‘Woman Unknown’, retrato de una mujer obligada a llegar tan lejos como sea necesaro para mantener sus privilegos que, además de ser una película incontestable, es la única de las candidatas dirigida en solitario por una mujer, May el-Toukhy. Teniendo en cuenta qué poco gustaron a la actriz y cineasta Maggie Gyllenhaal -encargada este año de ejercer la presidencia del jurado- las explicaciones dadas por el festival para justificar ese dato, no es descabellado pensar que haya visto en su inclusión entre los puestos más destacados del palmarés una forma más de protestar contra esa discriminación.