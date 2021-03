'Nomadland' Dirección: Chloé Zhao Año: 2020 Estreno: 26 de marzo de 2021 ★★★

Como en la anterior película de Chloé Zhao, ‘The rider’, una de las grandes sorpresas del cine independientes estadounidense del último lustro, ‘Nomadland’ está protagonizada por actrices, actores y personajes reales que hacen de sí mismos. La directora ha encontrado en esta fórmula híbrida, que parte tanto de algunos principios del Neorrealismo italiano como de la disolución totalmente asimilada de las diferencias entre ficción y documental, un estilo propio refrendado, en el caso de ‘Nomadland’, por el León de Oro en la Mostra de Venecia.

Aunque el peso del relato se concentra en uno de esos personajes ficticios, el que encarna Frances McDormand, todos aquellos que encuentra en su nómada itinerario son los que dan realce a la historia y enriquecen la experiencia vital de la protagonista. En la confrontación de dos estilos interpretativos tan distintos, el de la veterana actriz y el de esas mujeres y hombres que se expresan mediante su vida en la carretera y que nunca antes se habían puesto frente a una cámara de cine, reside uno de los muchos aciertos del filme.

‘A house is not a home’, escribieron los baladistas Hal David y Burt Bacharah. Una casa no es (siempre) un hogar. No lo es para la protagonista de ‘Nomadland’, que deja atrás el lugar en el que vivió con su fallecido esposo y, en plena recesión económica, viaja con su furgoneta encontrando trabajos eventuales aquí y allá. Cada parada, cada desplazamiento y cada nueva amistad son un mundo nuevo por descubrir. Especialmente bella es la relación con una mujer enferma de cáncer que asegura haber tenido una vida feliz: ha ido en kayak y ha visto arces y el reflejo de las golondrinas en el agua. Las cosas sencillas.